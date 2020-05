Production de pétrole à fin mars 2020 en Tunisie : En baisse de 4%

La production tunisienne de pétrole brut a baissé de 4%, à fin mars 2020, par rapport à fin mars 2019, se situant à 421 kt (kilotonnes), a rapporté samedi l'agence TAP. Selon le rapport sur la conjoncture énergétique pour le premier trimestre de 2020 (version provisoire), publié par le ministère de l'Energie, des mines et de la transition énergétique, la production énergétique a continué d’enregistrer une baisse dans plusieurs champs à savoir Ashtart (-18%), Adam (-24%), Cherouq (-26%), El Borma (-9%), Hasdrubal (-17%) et Ouedzar (-10%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 38.000 barils/j à fin mars 2019, à 35.900 barils/j à fin mars 2020, a ajouté la même source.

Le rapport a précisé, toutefois, que la production dans les différentes concessions continue à un rythme normal, en dépit de la baisse due au déclin naturel au niveau des principaux champs pétroliers. Le document du ministère de l'Energie a noté également qu’il n’y a pas eu de perturbations significatives de la production au cours de la période de confinement. Toujours selon le même rapport, les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 479 ktep (kilotonnes équivalent pétrole), à fin mars 2020, enregistrant ainsi, une baisse de 13% par rapport à la même période de l’année précédente, suite à la baisse de la production de 6% et la chute du forfait fiscal sur le transit du gaz algérien de 34% à fin mars 2020, par rapport au même mois en 2019.

Le rapport du ministère a expliqué en outre «qu’une une baisse significative du forfait fiscal sur le passage du gaz algérien a été enregistré ces derniers mois».

Le ministère de l'Energie a fait savoir, cependant, qu'à cause des conditions

exceptionnelles de confinement, certaines données sont provisoires soulignant que celles portant sur la production des hydrocarbures ainsi que la demande de gaz naturel seront actualisées dès que possible.