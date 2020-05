Pour atténuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19 en Arabie Saoudite : Réduction des dépenses

Le ministre saoudien des Finances Mohammed al-Jadaan a déclaré samedi que son pays «devait réduire ses dépenses» pour atténuer l'impact économique de la pandémie de Covid-19. «L'Arabie Saoudite est décidée à se protéger des retombées économiques du coronavirus par toutes les mesures financières nécessaires malgré la chute des revenus pétroliers», a-t-il indiqué dans une interview à Al Arabiya TV. La baisse des revenus pétroliers et non pétroliers se poursuivra au cours des prochains trimestres, a-t-il noté. La semaine dernière, le ministre a annoncé que l'Arabie Saoudite limiterait le montant d'argent qu'elle retirerait de ses réserves à un maximum de 32 milliards de dollars. Par contre, elle profiterait de sa capacité d'emprunt, qui est encore largement inexploitée, en émettant 60 milliards de dollars de dette, a-t-il ajouté. De son côté, l'Autorité monétaire saoudienne a annoncé mardi que ses avoirs à l'étranger étaient tombés en mars à 464 milliards de dollars, leur plus bas niveau en 19 ans, alors que le pays s'efforce d'atténuer les retombées économiques du coronavirus. L'Arabie Saoudite a enregistré à ce jour 25.459 cas de coronavirus et 176 décès.