Grand angle : Ces apatrides du XXI e siècle

Des dizaines de Rohingyas qui étaient à bord de l’un des bateaux bloqués en mer ont été autorisés à débarquer samedi sur la côte sud du Bangladesh, alors que la communauté internationale s’inquiète sur le sort des centaines d’autres qui voguent pendant des semaines sur des chalutiers en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus imposées par les pays riverains. «Un petit bateau transportant 43 personnes est arrivé à terre aujourd'hui», a déclaré le responsable du gouvernement du Bangladesh, sous couvert d’anonymat. Ces premiers débarqués ont été dirigés vers Bhasan Char, une île isolée au large des côtes où les autorités prévoyaient auparavant d'héberger les Rohingyas, a indiqué le responsable. Chris Lewa, directeur du groupe de surveillance du projet Arakan, a déclaré que le groupe qui a débarqué samedi était probablement venu sur un petit bateau à partir d'un des plus gros navires encore en mer, qui transporterait des centaines d’autres personnes. Des centaines de Rohingyas restent bloqués sur au moins deux chalutiers entre le Bangladesh et la Malaisie, selon des groupes de défense des droits de réfugiés, alors que les gouvernements d'Asie du Sud-Est resserrent les frontières pour cause de la pandémie.

Les Nations unies ont exhorté, à la mi-avril, les autorités de ces pays à laisser accoster les bateaux, sans trop de succès. «Les plus de 500 hommes, femmes et enfants qui se trouveraient à bord (… ont en urgence besoin de nourriture, de soins médicaux et de toute l’assistance humanitaire nécessaire», a écrit Michelle Bachelet dans une lettre. «Je vous lance un appel dans les termes les plus forts pour ouvrir vos ports et permettre aux bateaux de débarquer». Selon Amnesty International, il pourrait y avoir actuellement «au moins trois bateaux» bloqués depuis plusieurs semaines en haute mer, «sans nourriture ni eau». Ce premier débarquement signe un assouplissement dans les positions des autorités de Dacca dont le ministre des Affaires étrangères, A. K. Abdul Momen, a indiqué, la semaine dernière, que son pays ne permettra pas aux chalutiers d’accoster, en dépit des appels humanitaires. «Aucun Rohingya supplémentaire ne sera autorisé», avait-il martelé. Mi-avril, près de 400 réfugiés Rohingyas «affamés» avaient été secourus par les garde-côtes du Bangladesh après avoir dérivé deux mois en mer. Au moins 60 avaient péri à bord au cours du voyage. Pour ces apatrides, au drame de la persécution s’ajoutent les épuisantes dérives sur des bateaux de fortune, tenaillés par les maladies, la soif et la faim. Faut rappeler que le Bangladesh abrite déjà près d’un million de membres de cette minorité musulmane.

M. T.