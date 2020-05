Joe Biden et le choix de la colistière : Pour un ticket gagnant

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden amorce la semaine prochaine le processus de sélection de sa colistière, un choix capital qui pourrait doper sa campagne mais aussi la plomber. Pour la première fois depuis 1984 — une éternité en politique —, un candidat démocrate à la Maison-Blanche va donc choisir une femme pour qu'elle devienne, si leur ticket gagne, sa vice-présidente. Les deux dernières tentatives furent un échec. Que ce soit, côté républicain, avec le tandem John McCain-Sarah Palin en 2008 ou avec le duo démocrate Walter Mondale-Geraldine Ferraro en 1984. Toujours est-il qu'en annonçant, en mars, qu'il souhaitait une femme pour le seconder, Joe Biden a fait preuve de ténacité, de courage politique tout en prenant un risque important. La fonction première du colistier est de faire gagner le ticket à l'élection. La seconde, qui est liée, est de donner de la crédibilité au ticket. C'est en cela que le choix de Biden est crucial. Choisir une femme revient à poser la question de la possibilité que cette dernière le remplace en cours de mandat ou lui succède. Vu l'âge du candidat, 78 ans en novembre prochain, cela revient à voter pour ou contre une femme à la tête du pays. Les Américains n'y sont plus hostiles mais tout dépend de l'identité de cette personnalité. Hillary Clinton a fait les frais, de ce point de vue, en dehors des considérations partisanes et de son passé, d'une campagne sexiste de la part des Trumpistes et de leurs alliés. Jusqu’à présent, une liste de huit candidates se trouve sur le bureau du candidat démocrate pour qui le choix demeure encore cornélien.

M. T. et Agences