Fermeture à nouveau des commerces de pâtisserie, d’habillement et de chaussures (Premier ministre)

Les commerces de pâtisserie, d’habillement et de chaussures , les salons de coiffure et quincaillerie et merceries,sont de nouveau fermés sur décision du Premier ministre , a findiqué samedi soir, le ministère de l’Intérieur , des collectivités locales et de l’aménagement du territoire , sur sa page facebook.

PUBLIE LE : 03-04-2020 | 23:57