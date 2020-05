Icône pop : Madonna se pense immunisée contre le coronavirus

L'icône pop américaine Madonna a annoncé, vendredi sur les réseaux sociaux, qu'elle avait été testée positive aux anticorps COVID-19, laissant entendre qu'elle était désormais immunisée contre la maladie. Toutefois, des experts médicaux ont assuré que la présence d'anticorps n'était pas synonyme d'immunité.

La chanteuse, compositrice et actrice de 61 ans a posté sur Instagram une vidéo dans le cadre de son «Journal de quarantaine» dans laquelle elle dit : «J'ai passé un test l'autre jour. J'ai découvert que j'avais les anticorps.»

«Alors demain, je vais faire une longue balade en voiture... baisser la vitre et respirer l'air du COVID-19», a-t-elle déclaré.

Mais des médias locaux ont souligné que la présence d'anticorps révélée par un test signifiait seulement que Madonna avait été infectée par le virus et que les études actuelles ne fournissaient pas suffisamment de preuves sur l'efficacité de l'immunité à médiation par anticorps pour garantir qu'elle ne serait pas infectée à nouveau.