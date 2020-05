Russie : Un chantier dans l’Arctique devient un foyer d’infection

Un chantier dans l'Arctique russe s'est transformé en foyer de propagation du coronavirus, obligeant une partie de ses employés à être prochainement transférés vers un navire de croisière, ont indiqué vendredi les autorités.

Le site est situé près du village de Belokamenka dans la région arctique de Mourmansk et emploie plus de 10.000 personnes pour construire un centre lié au mégaprojet gazier Arctic LNG 2 du russe Novatek, estimé à environ 20 milliards de dollars.

Le gouverneur de Mourmansk, Andreï Tchibis, a indiqué que 1.079 employés du chantier avaient été testés positifs au Covid-19, ce qui représente plus de 80% des cas dans la région.

Un navire de croisière baptisé Princesse Anastassia pouvant transporter 2.500 personnes a été envoyé vers Belokamenka pour aider à combattre la propagation du virus, a-t-il ajouté.

«Le navire est en route vers Mourmansk (...) afin qu'il y ait davantage de moyens pour isoler les gens», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse via internet.