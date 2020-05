OMS : La pandémie reste «une urgence de santé publique de portée internationale»

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmé vendredi que la pandémie de COVID-19 restait «une urgence de santé publique de portée internationale», un jour après avoir convoqué les experts du comité d'urgence afin d'évaluer l'évolution de la crise sanitaire.

«Nous acceptons l'avis du comité selon lequel l'OMS s'efforce d'identifier la source animale du virus par le biais de missions scientifiques et de collaboration internationale», a déclaré le chef de l'OMS, tout en remerciant le comité pour sa confiance envers l'aptitude de l'OMS à diriger et à coordonner la réponse mondiale à la pandémie. «Nous sommes déterminés à remplir ce rôle et à accélérer nos efforts», a affirmé le chef de l'OMS.

L'institution sanitaire continuera à aider les pays à maintenir les services de santé essentiels, notamment la vaccination, les soins aux femmes pendant la grossesse et l'accouchement, et les soins pour les maladies non transmissibles.

L’organisation basée à Genève encourage également les pays à suivre ses conseils, qui sont mis à jour «en permanence», ainsi que ceux émis par le comité d'urgence.