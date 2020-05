Entrevue du Président Tebboune avec des médias nationaux : Accélérer le changement politique

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, vendredi soir, l’impératif de passer la vitesse supérieure dans le processus de changement politique, en vue de parvenir à des institutions fortes et nouvelles de l’État algérien.

Lors de son entrevue avec les responsables de médias nationaux, le Président Tebboune a passé en revue les importants axes auxquels il faut s’attaquer au vu de la crise sanitaire que traverse le pays, à l’instar des autres pays du monde afin de «remédier à la situation et ne pas laisser de place au vide».

A ce propos, le Président de la République a annoncé avoir donné des instructions pour entamer l’impression de la mouture de la révision de la Constitution et l’envoyer aux acteurs politiques, la société civile et aux médias pour débat et enrichissement, et ce, dès la semaine prochaine.

Cette démarche, a-t-il expliqué, vise à «éviter la perte de temps même en cas de prolongement du confinement imposé actuellement du fait de la propagation du Covid-19». M. Tebboune a fait état, dans ce sens, «d’avancement» dans le processus de révision du Code électoral, précisant qu’«une commission spéciale veille à son élaboration pour que l’Algérie ait, d’ici la fin de l’année, d’autres institutions solides». Un processus que le président s’est engagé à mener à son terme.

Misant pour l’avenir sur la société civile qu’il a appelé à «prendre les choses en main», il s’est engagé à lui «redonner son mot à dire dans la gestion». Il a rappelé qu’il s’agit là d’un engagement qu’il a pris depuis son élection à la tête du pays, le 12 décembre 2019, ajoutant qu'il encouragera «la création d'un plus grand nombre d'associations civiles d'intérêt général tout en bénéficiant de subventions».

Dans le cadre de la garantie de la liberté d'expression, le Président Tebboune a assuré qu’elle est garantie en Algérie mais dans les limites du respect de la loi et loin de tout alarmisme, affirmant qu’il s’appuie dans son rapport avec la presse nationale sur «le dialogue continu et l’effort de persuasion».

M. Tebboune a relevé que depuis son accession à la présidence de la République, le siège de la Présidence est ouvert à tous les médias publics ou privés.

Néanmoins, a-t-il tenu à préciser, «il existe des choses inadmissibles tant pour nous que pour les journalistes qui dénoncent, eux aussi, cette confusion entre la notion de liberté et l'anarchie».

Evoquant la situation sanitaire dans le pays, le président de la République a affirmé que «notre mission et notre engagement sont avant tout la protection du peuple».

Concernant les personnes impactées par les mesures de confinement, M. Tebboune a rassuré que l'Etat prendra en charge les industriels, les commerçants et les artisans ayant enregistré des pertes en raison de la pandémie du covid-19 ainsi que toute personne ayant perdu sa source de revenu du fait de cette pandémie.

Au volet social, le Président de la République s’est engagé à prendre en charge toutes les préoccupations sociales après la crise sanitaire, et ce «loin de la politique d’achat de consciences».

Il s’est engagé, en outre, à résoudre les problèmes de toutes les catégories, à l'instar du personnel du secteur de l'éducation, et ce, selon un programme déterminé», préconisant des tripartites, à l'avenir, pour examiner tous les dossiers.

Mettant en garde contre «toute velléité d'infiltration sur injonction d’outre-mer concernant certaines revendications», M. Tebboune a affirmé que «la loi est au-dessus de tous».

Sur un autre chapitre, le Président de la République a affirmé que l'examen du baccalauréat pour l'année scolaire en cours «sera maintenu et il n'y aura pas d'année blanche.

Par ailleurs, M. Tebboune a assuré que les projets de logement ne seront pas arrêtés en dépit des difficultés financières auxquelles fait face le pays, suite à la chute des cours du pétrole.

Affirmant que la crise pétrolière est «une crise très conjoncturelle et non structurelle», le Président de la République a rassuré que l'Etat ne recourra ni à l'endettement extérieur ni à la planche à billets pour ses besoins financiers face à la chute des prix du pétrole, mais plutôt à «l’emprunt auprès des citoyens».

Par ailleurs, le président Tebboune a affirmé que la loi de finances complémentaire 2020 prévoit un allégement de certains impôts et la suppression d'autres avec un durcissement du contrôle sur le commerce extérieur. Il a annoncé, en outre, la préparation du lancement de l’exploitation des ressources naturelles et minérales inexploitées à ce jour. Le Président Tebboune a estimé que la cadence de consommation des réserves de change du pays sera moins rapide que les années précédentes grâce à «l’éradication» du phénomène de la surfacturation et de surévaluation des projets en Algérie.

Abordant le dossier libyen, M. Tebboune a réaffirmé la disponibilité de l’Algérie à poursuivre son appui au peuple libyen, déplorant, par la même, «les graves dérives» en cours dans ce pays, notamment en ce mois sacré. «Nous sommes en faveur de la légitimité populaire en Libye et nous souhaitons que la solution soit libo-libyenne», a-t-il soutenu.

-----------------------------

La liberté d’expression est garantie en Algérie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a assuré, vendredi, que la liberté d'expression était garantie en Algérie mais dans les limites du respect de la loi et loin de tout alarmisme, affirmant qu’il s’appuie dans son rapport avec la presse nationale sur «le dialogue continu et la conviction».

Dans une entrevue avec des représentants de médias nationaux, le président Tebboune a expliqué que «la liberté d’expression existe et est garantie en Algérie», relevant que depuis son accession à la présidence de la République, le siège de la Présidence est ouvert à tous les médias publics ou privés.

Dans son rapport avec la presse, le président dit adopter «le dialogue continu et tenter de convaincre et non réprimer», précisant qu’il existe «des choses inadmissibles aussi bien pour nous que pour les journalistes qui dénoncent, eux aussi, cette confusion entre le concept de la liberté et l'anarchie».

«Tandis que certains journalistes commettent des erreurs par manque de formation ou d’expérience et œuvrent à les rectifier, d’autres en commettent délibérément en s’appuyant sur des parties étrangères», a-t-il soutenu.

Evoquant le «buzz» provoqué récemment en raison de la prétendue atteinte à la liberté d’expression de 3 ou 4 journalistes activant dans des médias financés par l’étranger, M. Tebboune a déclaré qu’il «ne dévierait pas du principe de la souveraineté nationale et de la Déclaration du 1er Novembre quelles qu’en soient les circonstances».

Le Président Tebboune a exprimé, sur ce point, son étonnement quant aux pratiques de certains qui recourent au financement étranger pour «saboter les entreprises nationales, et mettre ensuite ce qui leur arrive dans la case de l'atteinte à la liberté d'expression». Evoquant d'autres pays dits démocratiques, le président de la République a avancé : «ces pays n'acceptent pas ce genre de choses, pourquoi je devrai les accepter moi sous prétexte que ces journalistes jouissent d'une protection étrangère. Ils n'ont qu'à aller voir ces parties pour les protéger.» «La souveraineté avant toute chose. Elle ne fera jamais l'objet de marchandage ou d'achat des consciences», a lancé M. Tebboune.

Se disant étonné d'un journaliste «ayant été interrogé au sujet d'une forte déclaration sur l'Etat algérien et qui se dirige juste après vers les ambassades d'autres pays afin de rendre compte», le Président Tebboune a estimé que cela était «identique au travail d'un espion».

Citant, dans ce sens, l'organisation «Reporters sans frontières», M. Tebboune a déclaré que son secrétaire général se prétendait démocrate alors que son organisation «ne bouge le doigt que lorsqu'il s'agit de nous», évoquant l'histoire coloniale de ses ancêtres. «Il a fini par devenir président d'une municipalité, représentant d'un parti extrémiste», a-t-il poursuivi.

Se félicitant, par ailleurs, des compétences journalistiques dont recèle l’Algérie, le président de la République a rappelé que la gestion du secteur de la communication avait été confiée à M. Amar Belhimer, «un des grands journalistes du pays».

Il a réitéré, par là même, son engagement à soutenir la liberté d’expression «sans laquelle on ne saurait avancer davantage», soulignant sa détermination à «lutter avec acharnement contre l’insulte, l’injure, la diffamation et le faible niveau qui a parfois provoqué des problèmes diplomatiques à travers les programmes télévisés».

Le Président Tebboune n'a pas manqué de passer en revue les différentes facilitations dont jouissent près de 126 quotidiens, dont la majorité «font la publication et l’impression aux frais de l’Etat, outre la publicité dont ils jouissent, alors qu’ils ne payent aucun droit d’abonnement à Algérie presse service (APS) ni impôts, et malgré cela, nous ne les avons pas fermés», a-t-il dit. «La démocratie ne saurait être bâtie sans un Etat fort qui recours à la loi, seule moyen pour trancher, et c’est là notre ambition», a-t-il conclu.

-----------------------------

De fortes et de nouvelles institutions de l’État à la fin de l’année



Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l’Algérie aura, à la fin de l’année, de «fortes et de nouvelles» institutions de l’Etat, indiquant qu’il entamera, en début de semaine prochaine, la distribution de la mouture de la révision de la Constitution pour débat et enrichissement. le Président Tebboune a mis en avant l’impératif d’opérer un changement politique, soutenant, dans ce cadre : «je crois que nous devons rattraper le temps en ce qui concerne le changement politique pour ne pas laisser de place au vide». Il a annoncé, à cet égard, avoir donné des instructions pour entamer l’impression de la mouture de la révision de la Constitution et l’envoyer aux acteurs politiques, la société civile et aux médias pour débat et enrichissement et ce, à partir de la semaine prochaine. Il s'agit, selon le Président, d'une démarche pour «éviter toute perte de temps même en cas de prolongement du confinement imposé actuellement du fait de la propagation du Covid-19». A ce propos, M. Tebboune a relevé «l’avancement des travaux dans le processus de révision du Code électoral dont une commission spéciale veille à son élaboration, pour que l’Algérie voit, au final, ses institutions plus solides d’ici la fin de l’année». Un processus que le président s’est engagé à mener à terme.