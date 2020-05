Conférence virtuelle sur le e-learning : La formation en temps de crise

Une trentaine d’enseignants issus de plusieurs universités ont participé durant deux jours à une conférence virtuelle sur le e-learning.

Depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, la famille universitaire utilise une nouvelle méthode d’apprentissage : l’enseignement à distance ou le e-learning dont l'usage n’est pas fréquent, hormis quelques conférences données à partir de l’étranger.

Mais le confinement décidé pour faire face à la pandémie a rendu le contact à distance une obligation aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants.

L’université Mohamed-El-Bachir-El-Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj a organisé une conférence nationale, la première du genre, ayant pour thème le rôle de l’enseignement à distance dans la poursuite de la formation en temps de crise pour améliorer le rendement du secteur en l’ouvrant aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et en favorisant le partenariat avec des universités étrangères.

Cette méthode pourrait suppléer le manque d’encadrement, pour peu qu’elle soit bien exploitée et surtout suivie par les étudiants qui en sont les premiers bénéficiaires.

Les participants ont rappelé que l’université a déjà rencontré de graves crises depuis sa création et ont étudié les expériences internationales dans ce domaine.

Selon le recteur, le professeur Abdelhak Boubatra, l’université doit gérer la crise du coronavirus en minimisant les dégâts.

Le professeur a rappelé les acquis réalisés en matière de recherche scientifique et le rôle de l’élite. «Notre mission est de trouver des solutions aux problèmes que rencontre la société», a-t-il dit avant de rappeler qu’une plateforme moodle a été choisie pour créer un lien entre les enseignants qui ont continué à préparer les cours et à enseigner.

Les participants ont dressé un premier bilan de l’utilisation de cette plateforme et ont examiné les contraintes pédagogiques du e-learning.

Des enseignants de l’université de Constantine ont présenté une étude sur l’expérience de l’enseignement à distance à travers le modèle de la langue française et une autre étude est axée sur les capacités des étudiants. Le cas de l’enseignement à distance du département des sciences financières et comptables de l’université de Boumerdès a été présenté.

A propos de l'échange virtuel, une solution de formation à distance, un projet a été établi entre les étudiants en traduction de Portland université au Royaume-Uni et les étudiants du département d’anglais de l’université de Bordj Bou Arreridj.

Les participants ont examiné l’exploitation de cloud school dans l’enseignement supérieur pour une finalité d’autonomie de l’université de Bordj Bou Arreridj.

Les problèmes que rencontrent les étudiants dans l’enseignement à distance avec cette pandémie ont été présents dans toutes les communications.

Leila Chikha de l’université de Batna s’est intéressée aux chances de réussite de l’enseignement électronique à la lumière des indicateurs internationaux.

le Dr Rabah Khedim, enseignant à l'université de Laghouat, voit dans la pandémie une occasion pour le développement de l’enseignement électronique.

Les participants ont adopté plusieurs recommandations transmises à la tutelle dont l’organisation de campagnes de sensibilisation sur cette méthode, ses techniques, son importance et son impact.

Ils ont appelé aussi à la formation des étudiants dès leur première année aux techniques utilisées dans cette méthode pour faciliter son application et ont demandé l’augmentation des investissements dans le domaine des supports en technologies de l’information et communication.

Ils ont suggéré l’introduction de cours d’enseignement électronique et l’ouverture à longueur de journée de salles spécialisées dans ce domaine aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants ainsi que l’octroi de facilitations pour l’accès à l’internet à haut débit et l’acquisition de smartphones et d’ordinateurs à des tarifs avantageux.

Ils ont appelé à la relance du projet national initié en 2007 pour promouvoir cette méthode d’enseignement tout en accordant des intéressements aux enseignants qui lancent des initiatives. L’ouverture de sites personnalisés pour les enseignants à côté de ceux des universités a été aussi recommandée.

Un atelier sur la généralisation de l’enseignement électronique devra être organisé prochainement.

Fouad Daoud