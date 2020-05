Blida : Don de 250 tonnes d'aides alimentaires aux habitants

Le groupe pétrolier public Sonatrach a fait don, hier, de 250 tonnes d'aides alimentaires aux habitants de la wilaya de Blida à l'occasion du mois béni du Ramadhan, a indiqué un communiqué du groupe.

«En concrétisation du principe de la Sonatrach, entreprise citoyenne, et à l'occasion du mois béni du Ramadhan, le groupe pétrolier a entrepris, en collaboration avec l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le partenaire social, une initiative caritative consistant à distribuer 250 tonnes d'aides alimentaires aux habitants de la wilaya de Blida», lit-on dans le communiqué.

Supervisée par le PDG du groupe, Toufik Hakkar, cette initiative s’inscrit dans le cadre des «opérations de solidarité menées par l’entreprise suite à la propagation de la pandémie Covid-19», indique-t-on de même source. Depuis le début de cette pandémie, le groupe Sonatrach a accordé plusieurs aides médicales et autres matériels aux différents laboratoires et hôpitaux algériens, dans le cadre des efforts nationaux visant à endiguer le coronavirus.