Rassemblement des étudiants libres : Sauver l’année universitaire

Le Rassemblement des étudiants algériens libres a appelé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Chams-Eddine Chitour, à l'implication de tous les partenaires sociaux et les différentes organisations estudiantines afin de trouver des solutions pour sauver l'année universitaire en cours et préparer la prochaine rentrée.

Dans une déclaration accordée à El Moudjahid, le secrétaire général adjoint de cette organisation, Nadir Alitsa, a indiqué que la situation sanitaire que traverse le pays suite à la propagation de la pandémie de Coronavirus et son impact sur les différents secteurs, à l'instar de celui de l'enseignement supérieur, nécessitent l'implication des étudiants à travers leurs représentants dans l'objectif de trouver une solution qui servira l'intérêt de l'étudiant.

Le Rassemblement souhaite que les solutions puissent répondre aux aspirations de près de deux millions d'étudiants et ne pas se limiter à l'enseignement à distance. «Ce mode d’enseignement appliqué dans les plus grands pays du monde ne garantit pas en Algérie l'égalité des chances entre les étudiants, outre l'échec de la plupart des universités à le dispenser par manque de moyens pédagogiques nécessaires. Aussi, l’enseignement à distance ne peut être appliqué à toutes les spécialités, en particulier les étudiants qui sont sur le point d’obtenir leur diplôme et soutenir leur thèse ou mémoire de fin d’étude, qui ont plus besoin du côté pratique que théorique, en plus du manque d'adéquation de certaines spécialités avec la nature de l'enseignement à distance», a expliqué le SG-adjoint. De leur côté, les étudiants en dernière année d’étude assurent que l'enseignement à distance ne suffit pas et réclament à cet effet leur présence dans les universités pour soutenir leur mémoire de fin d’étude. Ils exigent également la reprise des cours après la crise et l’ouverture des centres universitaires pour leur permettre l’accès aux références dont ils ont besoin afin de réaliser leurs projets et de communiquer directement avec les superviseurs.

Sur un autre registre, notre interlocuteur a évoqué les instructions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique concernant l’élection et la formation d’un conseil scientifique et estimé que cette instruction devrait être accompagnée d'une note interne pour déterminer le mode de formation et d'élection de ce conseil, qui dispose de prérogatives élargies nécessitant une cohérence dans la gestion entre les responsables des établissements universitaires et les présidents des conseils scientifiques. Par ailleurs, au sujet de la situation des étudiants étrangers dans les résidences universitaires, le représentant du Rassemblement des étudiants algériens libres a salué la bonne prise en charge de ces derniers en cette conjoncture sensible que traverse le pays, à l’instar de tous les pays du monde, et réfuté tout ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux au sujet de leur situation en ce mois sacré. Il a rappelé à ce propos les instructions fermes que le directeur de l’Office des œuvres universitaires a données aux directeurs de wilaya pour assurer leur prise en charge à travers la mobilisation des moyens nécessaires jusqu'à la levée du confinement et la fin de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus.

Salima Ettouahria