Pas d’année blanche et maintien du baccalauréat : Les décisions de Tebboune saluées

Lors de sa rencontre avec des médias nationaux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que l’examen du baccalauréat aura bel et bien lieu, assurant qu’il n’y aura pas d’année blanche.

Des décisions qui sont de nature à rassurer les parents d’élèves, à l’instar de l’Association nationale des parents d’élèves dont le président, Khaled Ahmed, a affirmé à El Moudjahid avoir écouté avec attention l’intervention du chef de l’Etat. «Lorsque nous avons écouté ses déclarations, nous avons été franchement rassurés. Le refus de l’année blanche est un excellent point», a-t-il noté, avant d’ajouter que c'est aux spécialistes de définir les modalités pour trouver les solutions au profit de l’élève et de l’école.

Il a assuré que les parents ont accueilli très favorablement les propos du président. «Cela a permis de lever l’ensemble des craintes quant à l’avenir des enfants. On peut dire que cette déclaration a permis de motiver les élèves, d’autant plus que M. Tebboune a insisté sur l’organisation de l’épreuve dès que la situation sanitaire s’améliorera, sauvant ainsi l’année scolaire en cours», a-t-il noté.

Khaled Ahmed a estimé par ailleurs que les examens du BEM et de la 5e ne posent pas de problème, dans la mesure où il est possible de se baser sur les deux trimestres pour dégager une moyenne à même de faire valider l’année scolaire des élèves et les faire, ainsi, passer au palier supérieur.

Pour sa part, le président du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST) a affirmé qu’environ 80% du programme scolaire a été réalisé pendant les deux premiers trimestres et souligné que la décision du président de la République est rassurante et qu'elle va dans le bon sens.

«C’est à la fin du mois de mai que l’on pourra connaître réellement la date de la tenue de l’examen et ce, en fonction de l’évolution du Covid-19», a expliqué Meziane Meriane, contacté par nos soins. Il est revenu sur les examens du BEM et de la cinquième pour indiquer que le passage au niveau supérieur se fera en fonction de la moyenne de chaque élève.

De son côté, le président de l’Union nationale des professionnels de l’éducation et de la formation (UNPEF), Messaoud Amraoui, a affirmé que l'annonce du président de la République a été «très réconfortante et très bien accueille» par les personnels de l’éducation mais aussi par les parents d’élèves. «Le fait d’annoncer qu’il n’y aura pas d’année blanche est un véritable soulagement», a-t-il déclaré à El Moudjahid, ajoutant avoir apprécié le soutien de Tebboune aux professionnels de l’éducation.

Sami Kaidi