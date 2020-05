Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé M. Taher s'est rendu, le 01 mai 2020, aux autorités militaires de Tamanrasset en 6e Région militaire. Ce terroriste, qui a rallié les groupes terroristes en 2016, était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’un chargeur de munitions», indique, hier, un communiqué du MDN.

«Il convient de signaler que ledit terroriste est le frère du terroriste ‘‘M. Saya’’, abattu, le 18 novembre 2019, par un détachement de l'Armée nationale populaire dans la zone de Taoundate à Tin-Zaouatine, Secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar/6e RM », précise la même source.

Par ailleurs, «dans le sillage des efforts continus visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Naâma, une grande quantité de kif traité estimée à 862 kg, alors que d’autres éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont saisi à Tlemcen et Sidi Bel-Abbès, 126,5 kg de la même substance », ajoute le communiqué.

«Dans le même contexte, un détachement de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont arrêté, à Batna, cinq narcotrafiquants et saisi 31,5 kg de kif traité, une somme d'argent estimée à 29.973.000 DA et cinq téléphones portables.

Tandis que des tentatives de contrebande d'une quantité de carburants s'élevant à 11.812 litres ont été déjouées à Souk-Ahras, El Taref et Tébessa», souligne le MDN. Enfin, «17 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Naâma».