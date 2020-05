Sahara Occidental : Résultats positifs enregistrés en matière de prévention contre le covid-19

Le coordinateur de l'état-major de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS), Bidla Mohamed Ibrahim, a salué les efforts consentis par l'ALPS à travers la mise en œuvre de tous les programmes et les plans issus du 15e congrès du front Polisario et de l'état-major général de l'ALPS, tout en exprimant sa satisfaction quant aux «résultats positifs» enregistrés, à ce jour, en matière de prévention contre la pandémie de nouveau Coronavirus (covid-19). Lors d'une réunion avec les directeurs centraux du ministère de la Défense, consacrée à l'évaluation du bilan enregistré durant le premier trimestre de l'année en cours en termes de défense et de sécurité, notamment au vu de la propagation du covid-19, M. Bidla a exprimé sa «satisfaction quant aux résultats positifs réalisés» jusqu'aujourd'hui en matière de prévention contre la pandémie grâce au mécanisme national de prévention mis en place par le ministère de la Défense nationale, rapporte vendredi l'Agence de presse sahraouie. Le secrétaire général du ministère de la Défense sahraoui, a affirmé que l'Etat avait mobilisé tous les moyens de l'Armée pour faire face à ce virus, saluant l'esprit d'entraide et de solidarité qui marque le peuple sahraoui en cette conjoncture délicate. Par ailleurs, l'Agence sahraouie a évoqué le dernier bilan sécuritaire, faisant état de la saisie d'une importante quantité de cannabis outre l'arrestation de plusieurs trafiquants de différentes nationalités.