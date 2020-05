M. Abdelaziz Djerad à Sétif : La Sensibilisation, une responsabilité collective

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad a effectué hier une visite de travail et d’inspection à Sétif. Accompagné du wali, il s’est rendu au CHU Saadna-Abdenour où il s’est enquis dans le détail de la situation épidémiologique de la pandémie de Coronavirus dans cette wilaya qui compte 299 lits d’hospitalisation et 35 autres de réanimation. Le Premier ministre a pris connaissance de la stratégie adoptée depuis l’apparition de cette pandémie et du dispositif mis en œuvre au titre de la prise en charge des cas suspects et confirmés. 233 cas positifs sont enregistrés dans cette wilaya dont des personnels de santé. Le taux de guérison global est de 43%. Les responsables du secteur de la santé au niveau de cette wilaya font état de certaines priorités liées à l’acquisition des équipements dans le laboratoire microbiologique, à l’homologation de l’Institut Pasteur d’Algérie pour l’utilisation de l’appareil automatique afin de poser le diagnostic du Covid-19 et à la nécessité de parer au manque de moyens et en équipement médical. Le Premier ministre a rendu hommage au personnel de la santé pour les efforts déployés en dépit de l’insuffisance de moyens ce qui ont permis de réduire les effets de cette pandémie et de contenir le danger. Il insiste sur la prévention et la sensibilisation et sur la nécessité d’accorder à ce volet toute l’importance qu’il mérite. A propos du relâchement constaté à la suite de l’élargissement des horaires de confinement qui est venu en réponse à des préoccupations exposées par certaines branches d’activité, commerciales notamment et dans un même temps pour alléger de l’impact psychologique provoqué par le confinement, le Premier ministre appelle au respect des mesures de prévention et des gestes barrières, faute de quoi, dira-t-il, «nous serons contraints d’opter pour un plan B et la remise en vigueur de certaines recommandations». De son côté, Abderahmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, relève que les choses tendent vers une situation acceptable, soulignant par la même les efforts qui sont consentis par la commission nationale de suivi du coronavirus et l’œuvre qu’elle déploie pour la meilleure prise en charge des patients.

F. Zoghbi