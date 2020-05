Le Premier ministre à Constantine : L’état s’engage à soutenir la recherche scientifique

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué, hier, une visite dans la wilaya de Constantine. Au centre hospitalo-universitaire Benbadis, il a tenu à rendre hommage au personnel de la santé qui lutte au quotidien, avec force et abnégation, pour sauver des vies.

«Depuis l’apparition de la pandémie, le personnel médical, tous niveaux confondus, de même que tous les travailleurs et cadres du secteur, sont à l’avant-garde du combat contre le coronavirus. Au nom du président de la République, je vous remercie pour votre contribution à l’effort national visant à limiter la propagation de la maladie», a dit le Premier ministre.

Au cours de la présentation d’un exposé sur la situation épidémiologique dans la wilaya, tenue au Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis, le Premier ministre a mis en avant les compétences «professionnelles et scientifiques» des praticiens les invitant à participer au projet de refonte du secteur de la santé, décidé par le président de la République. Il a dans ce sens relevé que «grâce à ses moyens financiers et à ses ressources humaines, l’Algérie a pu prévenir la propagation du Covid-19».

M. Djerad était accompagné du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour. Le Premier ministre a déclaré que «plusieurs villes parmi les plus importantes présentent un nombre assez notable de malades, mais ces statistiques, selon les analyses des experts, restent à un niveau relativement raisonnable et acceptable par rapport aux autres pays».

Il y a une augmentation des cas constatés ces derniers jours à Constantine «et nous sommes venus nous enquérir des raisons» de cette situation ainsi que des possibilités de limiter la progression de la maladie en prenant les décisions qui s’imposent, a-t-il mentionné. «Je tiens à rassurer les Constantinois que depuis le début de la pandémie, le gouvernement se trouve en contact étroit avec les autorités locales afin d’encadrer le travail des effectifs médicaux concernés par la prise en charge des patients présentant des symptômes du Covid-19. Cette visite s’inscrit donc dans la continuité du soutien apporté sur les plans matériel et logistique aux établissements hospitaliers de la ville», a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a réitéré l’engagement de l’Etat à mettre à la disposition de la recherche scientifique les moyens nécessaires pour entretenir sa dynamique.

«L’Etat soutient la recherche scientifique et valorise son adhésion avec force dans la lutte contre la propagation du coronavirus», a précisé le Premier ministre lors de son inspection de l’annexe de l’Institut Pasteur, implantée au Centre de recherche en biotechnologie (CRBT), dans la circonscription administrative Ali-Mendjeli.

Il a, à cette occasion, mis en avant le rôle assumé par cette annexe, à vocation régionale, dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle et salué les efforts des chercheurs du CRBT traduits à travers des actions d’accompagnement dans la lutte contre le Covid-19. Depuis sa mise en service, le 25 mars dernier, l’annexe de l’Institut Pasteur de Constantine a effectué 2.800 tests de dépistage du coronavirus, selon les données fournies par les responsables concernées. Abdelaziz Djerad est revenu sur la stratégie gouvernementale en matière de recherche scientifique. «La création du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies dénote de la volonté du président de la République et du gouvernement de promouvoir la recherche scientifique au niveau de l’université et du secteur socio-économique», a-t-il mentionné. La recherche joue un rôle prépondérant dans la croissance du pays et les États développés sont ceux qui disposent d'une élite capable d’avoir une vision d’avenir et d’innover car c’est cela la véritable richesse, a noté le Premier ministre.

«Nous souhaitons qu’il y ait à l’avenir une complémentarité entre les deux aspects, car c’est ce qui manque. En dépit du nombre de laboratoires existant, il n’y a pas une synergie entre la réflexion et la recherche opérée au niveau de ces structures. L’intégration d’un mode de recherche national complémentaire s’impose. La coopération internationale est devenue une nécessité, et à la globalisation de l’économie et de l’industrie, doit s’adjoindre celle de la recherche. La crise sanitaire que nous traversons a démontré que nous avons des capacités et des ressources humaines qui ont su relever le défi face à la maladie», a-t-il affirmé.

Djerad a annoncé l’affectation des 130 logements de fonction aux chercheurs du CRBT qui travaillent actuellement sur la production d’un millier de kits de dépistage ultra rapides du Covid-19.

