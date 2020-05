La presse au temps du Coronavirus : La bataille contre «l’infodémie»

La journée internationale de la Liberté d’expression est célébrée cette année dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19 avec pour conséquences la baisse drastique des rentrées publicitaires pour la quasi-totalité des médias. Plusieurs journaux , déjà en crise, ont pris des mesures pour s’adapter à la situation, parmi lesquelles le renforcement des éditions en ligne couplé à une baisse de tirage, à l’instar d’ El Khabar, El Watan, Liberté et Echourouk, a-t-on appris auprès des responsables de ces médias. En raison de la réduction de l’activité de plusieurs distributeurs, conséquence du confinement décidé dans le cadre de la prévention contre la propagation de la pandémie, plusieurs titres ont été contraints de s’adapter en recourant au télétravail, les journalistes travaillant à partir de leur domicile, d’autres ont été mis en congé. Pour des professionnels du secteur, c’est une opportunité de renforcer le journalisme électronique mais aussi de promouvoir le rôle de la presse traditionnelle. En effet, les journalistes sont en première ligne dans la prévention contre ce virus en luttant, notamment contre la désinformation et les fake-news distillés sur les réseaux sociaux. A travers leurs reportages, interviews et travaux d’investigation, les journalistes jouent un rôle déterminant dans cette bataille mondiale contre «l’infodémie». Dans cette situation inédite, ils continuent à travailler et à informer.

Walid Ait Saïd, journaliste au quotidien l’Expression confie que la direction du journal a décidé, depuis plus d’un mois, de passer au télétravail. «Une mesure exceptionnelle qui touche les salariés dont l’activité peut s’effectuer à partir du domicile. Et c’est la majorité de la rédaction qui est concernée. Le directeur de la publication a décidé de recourir à cette méthode afin de protéger les employés et de minimiser les risques de propagation du virus au sein du journal. Il précise que «cette nouvelle façon de travailler ne nous a pas demandé une organisation particulière, mis à part le fait d’installer l’application de téléconférence, Zoom, grâce à laquelle nous nous réunissons tous les matins. En effet, nos habitudes de travail n’ont presque pas changé puisque la réunion de rédaction se tient tous les jours à 9 h», a-t-il dit. Pour ce jeune journaliste, l’efficacité professionnelle a augmenté depuis l’adoption du télétravail. «Nos papiers sont remis plus tôt que d’habitude, nous proposons plus d’entretiens qu’en temps normal. Cela est d’autant plus valable pour nombre d’entre nous qui disposent d’une grande communauté numérique leur permettant de trouver des personnes intéressantes à interviewer et avoir des avis divers sur différents sujets», estime-t-il. Le seul bémol réside dans la baisse drastique des reportages. A contrario, l’édition en ligne a pris une plus grande importance durant cette crise. «En plus de l’édition du jour, l’information est alimentée de façon continue», relève Walid. Néanmoins, dit-il, «le terrain me manque énormément, tout comme l’ambiance de la rédaction. S’il est vrai que le télétravail paraissait génial au début au fil du temps c’est devenu pesant, même si cela n’affecte en rien la qualité de notre travail. Je ne suis donc pas de ceux qui plaident pour que cette façon de travailler se poursuive après le Covid-19, je propose plutôt une méthode hybride avec quelques jours par mois effectués en télétravail».

Pour Lynda Naili, rédactrice en chef du quotidien Le Jour d’Algérie, il s’agit plutôt d’une «période très difficile qui chamboule et restreint notre activité dans la mesure où le travail sur le terrain a été réduit» en raison du risque de propagation du virus d’une part, et du confinement d’autre part. «Pourtant, dit-elle, au moment où la majorité des activités ont cessé ou ralenti, le droit à l’information, en cette phase de pandémie, est plus que jamais nécessaire». Une nécessité, réduite certes, qui s’impose notamment pour les sujets d’actualité à intérêt direct avec le citoyen. «Pour cela, relève Lynda, les journalistes vont sur le terrain avec le risque d’un contact avec des personnes potentiellement infectées. Néanmoins, pour la majorité des journalistes, la décision des rédactions a été d’assurer leurs missions en mode télétravail. Il faut dire que pour nous, ce n’est pas un procédé nouveau, puisque nous l’utilisons souvent pour l’envoi de nos articles, surtout pour les couvertures éloignées», confie-t-elle. «Depuis nos domiciles, nous travaillons vraiment et complètement donc à distance pour maintenir et donner l’information, pour peu que le débit internet soit correct, nous échangeons avec nos responsables, à la rédaction, sur les thèmes du jour, ainsi qu’avec avec les collègues. Outre, le recours aux réseaux sociaux pour répondre ou témoigner sur le sujet choisi ou pour des interviews, nous faisons aussi ce travail par téléphone. Les médias télé ont recours à des vidéoconférences», ajoute-t-elle.



L’exercice de la profession est passé à une autre forme, en raison pandémie du Coronavirus, a estimé pour sa part, Nardjess Kermiche, journaliste et rédactrice en chef du journal En Nasr. «Cette nouvelle forme est marquée par un double risque sur la santé et l’opinion publique». «Nous avons mis en œuvre un plan d’action basé essentiellement sur la vigilance et la vérification des informations, notamment celles liées à la pandémie. Les journalistes ont été instruits de rapporter juste les informations de sources officielles et fiables et éviter toute fuite ou «sources anonymes» qui visent à déstabiliser la société et à perturber l’action du personnel médical», assure-t-elle, précisant que «seules les informations communiquées par le comité de suivi dirigé par le Dr Fourar sont publiées». Nardjess Kermiche a reconnu que la mission n’est pas facile, notamment depuis l’instauration du confinement sanitaire.

«Nous avons opté pour le travail de terrain à travers des reportages et des enquêtes sur la situation sanitaire dans les wilayas dont l’objectif était de sensibiliser et d’informer. Nous avons également recouru aux chercheurs, médecins et spécialistes pour mieux informer nos lecteurs. Le but des interviews est essentiellement de passer un message d’orientation et de sensibilisation à l’opinion publique», soutient-elle. La rédactrice en chef a relevé que les spécialistes et les médecins «sont devenus membres de la rédaction en cette période. Ils ont été d’un grand apport aux journalistes pour mieux maîtriser l’information et ce thème nouveau pour l’Algérie. Cela a permis une sorte de formation des journalistes», dit-elle, tout en favorisant, une plus grande transparence face à la situation actuelle, et vulgariser les informations en provenance des experts scientifiques. «Nous avons doté les journalistes de masques et des actions de sensibilisation sur les règles de prévention sont menées quotidiennement». Nardjess a relevé «une faiblesse dans la maîtrise du dossier de la santé par des journalistes, alors que d’autres ont fait le rôle des médecins. «Nous avons remarqué qu’il y avait des erreurs dans la terminologie mais le plus grave ce sont ceux qui ont tenté de semer des doutes ainsi que le recours à des personnes qui ne sont pas spécialistes en la matière. Les médias ont permis de mettre en avant les efforts des médecins dans la lutte contre le virus mortel ainsi que les innovations des jeunes», note Nardjess. «La presse a accompagné les efforts des pouvoirs publics et la société en cette période cruciale. À l’heure où le pays traverse une crise inédite, il est nécessaire de continuer à donner une information fiable aux lecteurs», souligne-t-elle.

Yasmine Benhamadi, journaliste à la radio, a indiqué que la pandémie a exigé un nouveau mode de travail. «La presse est un métier à risque, nous avons juste adapté notre travail. C’était difficile au début de sortir et faire des «sonores» avec la peur de la contamination. J’avais peur de contaminer ma famille et je me suis isolée d’elle. Je veillais à ma protection mais avec le temps, la peur s’est dissipée et j’ai trouvé un grand plaisir, car je me sentais responsable dans cette lutte contre la pandémie. Mon travail consiste surtout en la sensibilisation et je veillais à transmettre un message efficace. C’est un défi que j’ai relevé avec mes collègues de la radio nationale car il fallait assurer un équilibre entre l’exercice de mon métier et l’autoprotection», confie-t-elle. Couvrir dans une zone à risque, Adel Chouchou, lui était en «lutte» directe contre le virus. Il est correspondant de la chaîne Echourouk TV à Blida, foyer de la maladie. Il a été le premier journaliste à avoir diffusé l’information sur un cas suspect de Covid-19 à Blida. Il assure quotidiennement des informations en temps réel et des reportages sur la situation sanitaire dans cette wilaya. «Notre métier est à risque mais là, nous sommes en face d’un virus mortel. J’ai pris un haut risque, notamment lors de mon reportage télévisé à l’intérieur du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Boufarik pour rapporter les témoignages des malades guéris». Adel ne cache pas son inquiétude : «J’ai peur de contaminer ma famille. C’est ce qui me hante, surtout que ma femme est enceinte et ma mère est atteinte de maladie chronique. Je me protège, j’achète les bavettes, les gants avec mon propre argent. Je dois être vigilant mais également mobilisé pour rapporter l’information en temps réel et faire le point de la situation», a-t-il confié. Sur le plan psychologique, Adel reconnaît qu’il est abattu. «C’est une situation inédite et être en contact avec des statistiques tout en souhaitent la baisse des morts et des cas confirmés, n’est pas facile». La scène qui l’a marqué est celle de la mort de l’ambulancier de l’hôpital de Boufarik atteint du Coronavirus. «J’ai couvert le transfert de sa dépouille de la morgue, en présence de sa fille qui travaille comme infirmière au sein du même hôpital et ses collègues, c’était émouvant. Pour un journaliste qui doit couvrir ce genre d’évènement, c’est très difficile», déclare-t-il.



Le Professeur Laïd Zeghlami, spécialiste des médias et professeur à l'École supérieure de journalisme et des sciences de l’information d’Alger, plaide pour le retour aux règles fondamentales de la presse pour préserver la liberté de la presse. Cette dernière a été bafouée et affectée par l’évolution de la technologie notamment. «Il existe plus de 150.000 comptes YouTube en Algérie, considérés comme des chaînes télévisées, or ce n’est pas le cas. Nous avons un paysage médiatique diversifié mais pauvre en qualité», regrette-t-il. L’expert évoque le grand nombre de journaux qui dépasse 160 titres «mais le produit est médiocre. La multiplicité est un coup dur pour la liberté de la presse», relève-t-il. Il souligne que la célébration de la journée internationale de la Liberté de la presse vient dans un contexte mondial particulier marqué par la pandémie du Coronavirus mais aussi par «l’infodémie» et par des changements géopolitiques et sociologiques. «On célèbre cette journée dans un climat plutôt tendu en raison de l’évolution des réseaux sociaux devenus un acteur principal dans la globalisation et la mondialisation, qui ont un impact direct sur la presse», dit-il.

Pour le Pr Zeghlami, «on assiste aujourd’hui à une nouvelle méthode d’exercice du métier de la presse, celle du télétravail et on a tendance à s’orienter davantage vers la presse électronique». Toutefois, il met en garde contre le recours abusif à la technologie qui peut influer sur les médias traditionnels et la notion de la liberté de la presse. «La technologie a bouleversé toutes les notions de la presse et la liberté. Il faut tenir compte des réalités géopolitiques et des défis. En Algérie, il y a plus de 23 millions d’abonnés sur le net et il est temps pour les pouvoirs publics de faire émerger une presse responsable, équitable et professionnelle» mettant l’accent sur la nécessité de revenir aux règles fondamentales et élémentaires de la liberté de la presse dans le respect de la déontologie et la dignité.

Neïla Benrahal