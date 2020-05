Journée mondiale de la liberté de la presse : Sous le signe du COVID-19

Le 3 mai est proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l’Assemblée générale des Nations unies, en 1993, sur recommandation de la conférence générale de l’UNESCO. Chaque année, le monde réaffirme les principes fondamentaux d’un noble métier, fait le point sur la liberté d’expression et rend hommage aux journalistes confrontés aux difficultés et aux dangers d’une profession aussi exaltante que risquée.

Cette année, la célébration se tient dans un contexte marqué par le Covid-19 sous le thème : «Rôle des médias dans des situations d’urgence», plus singulièrement dans la lutte pour l’éradication de la pandémie. Les images de journalistes confinés à travers le monde, intervenant en direct sur des chaînes de télévision, montrent avec éloquence, jusqu’où la presse à dû se réinventer dans ces moments troubles. «La propagation de la pandémie a entrainé dans son sillage la désinformation. De dangereux conseils de santé côtoient les théories du complot et les conspirations les plus folles, les nouvelles les plus fantaisistes. Le remède c’est la presse : des informations et des analyses vérifiées, scientifiques, fondées sur des faits», déclare dans son message, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le traitement de l’information exige une grande rigueur des professionnels des media dans un climat d’incertitude et d’angoisse. Pour la FIJ, «la crise du Coronavirus confine plus du tiers de la population mondiale avec des conséquences sanitaires, sociales et économiques sans précédent, les journalistes sont plus que jamais essentiels dans la publication d’une information de qualité ». C’est en informant convenablement et de manière responsable que les journalistes peuvent empêcher la peur de se répandre, en mettant en relief les nombreux exemples positifs de solidarité et d’entraide citoyenne, le dévouement des blouses blanches, en première ligne sur le front de la lutte. Les canaux de communication sont conviés à redoubler d’efforts, de vigilance et surtout à faire preuve de rigueur dans la diffusion de leurs informations, d’intransigeance dans le traitement des données sanitaires destinées au public, afin d’éviter les Fake news qui ne peuvent avoir pour seul effet que de désorienter les populations. Une dangereuse «désinfodémie» qui s’est répandue comme un feu de brousse. De fausses informations, des contenus erronés rendent nécessaire un combat incessant et primordial contre le charlatanisme thérapeutique, les mensonges qui polluent la toile et les ondes, la vindicte qui stigmatise à tour de bras, des personnes et des groupes. Face à cette quantité importante d’articles fallacieux, l’enjeu de la communication ne s’est jamais posé avec autant d’acuité et d’insistance. Un expert en développement des médias auprès de l’Unesco, M. Guy Berger appelle à démanteler les mythes. Il souligne que les gouvernements afin de contrer les rumeurs doivent être transparents et divulguer de manière proactive les données en conformité avec les lois et politiques sur le droit à l’information. Dans cette situation inédite, privilégier l’information objective et rendre compte de la réalité est une mission et un devoir en privilégiant la relation des faits. Le déploiement de cette désinformation est un vrai cas d’école pour les chercheurs. Cette période exceptionnelle va certainement leur donner matière à études comme par exemple la mesure de l’impact des réseaux sociaux sur le comportement des gens et la compréhension du fonctionnement des campagnes de désinformation afin de mieux les anticiper et de les contrer à l’avenir.

M. Bouraib

---------------------------------

La désinformation en temps de pandémie

Quelle parade ?

Depuis le début de la pandémie due au coronavirus, de très nombreux messages douteux, voire totalement faux, circulent en très grand nombre sur les réseaux sociaux et même sur les sites de certains journaux électroniques. Une désinformation qui a atteint des niveaux effarants et qui a fait réagir des institutions internationales. «Nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous luttons aussi contre une ‘‘infodémie’’. Les informations fausses se propagent plus vite et plus facilement que ce virus, et elles sont tout aussi dangereuses», déclarait le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé à la mi-février. L’OMS parle d'une «infodémie» massive en relevant le foisonnement de rumeurs à propos du virus qui rendent difficile de trouver des sources fiables et des conseils avisés lorsqu'on en a besoin. L'OMS a déclaré que la forte demande pour une information rapide et fiable a conduit à la mise en place d'une hotline de démystification accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'OMS a tout particulièrement réfuté certaines allégations circulant sur les réseaux sociaux, comme celle selon laquelle on pourrait dire si l'on a le virus ou non en retenant tout simplement sa respiration ; ou l'allégation selon laquelle boire beaucoup d'eau pourrait protéger du virus ; ou bien que faire des gargarismes avec de l'eau salée pourrait empêcher l'infection. L’‘‘infodémie’’, telle que la décrit l’OMS, se caractérise par une surabondance d’informations, parfois justes, parfois non, qui fait en sorte qu’il devient difficile pour les citoyens de s’y retrouver, de distinguer les sources crédibles et de s’en remettre aux directives fiables pour lutter efficacement contre la pandémie.



Un monde numérique où l’information est à trier



En Algérie, il n’y a pas que l’épidémie qui progresse. Il y a aussi de plus en plus de messages contestant les informations officielles. Certains font état d’une situation plus alarmiste que ce qui est dit, d’autres réfutent les statistiques données… et ce qui rend la propagande et la désinformation si efficaces à l’époque des réseaux sociaux est que les gens qui y sont exposés les partagent auprès de leurs amis et leurs collègues sans intention de les tromper. Les réseaux sociaux transforment ainsi l’information en désinformation. Comment s’en sortir ? «L’essentiel est d’apprendre à distinguer les sources d’information crédibles de celles qui ne le sont pas. Le remède, c’est l’éducation aux médias et à l’information», dira M. Mohamed Cherif Amokrane, consultant et stratège en communication de crise qui estime qu’en temps de crise, «il est plus que jamais important d’offrir une information rigoureuse, diversifiée, basée sur les faits et accessible à tous». Autrement dit, la meilleure façon de se protéger de l’insidieux virus des fake news est d’utiliser les bonnes sources pour dénicher les informations… et de tourner la souris 7 fois avant de relayer n’importe quoi.



La guerre de l’information est menée à travers des stratégies élaborées



Le phénomène de la désinformation n’est évidemment pas nouveau. Mais ce qui frappe, c’est sa fulgurance. «Les rumeurs sur le web ne datent pas d’hier. Le relatif anonymat, le sentiment d’impunité et la désinhibition qui est l’effacement des freins psychologiques, ont toujours encouragé certains à diffuser de fausses informations», estime Cherif Amokrane. Il considère que la désinformation présente au moins deux critères : d’abord elle est très difficile à démentir car nous vivons dans une ambiance de polarisation générale où les sociétés sont découpées en groupes qui ne savent plus communiquer entre eux et qui ont construit des habitudes différentes en matière de recherche et de consommation de l’information. C’est pour cette raison qu’il n’est plus possible de toucher tout le monde à travers les mêmes médias et les mêmes sources d’information. Ensuite, l’infox est souvent liée à de grands systèmes qui créent et diffusent de fausses informations dans une intention de nuire ou de déstabiliser. La guerre de l’information bénéficie désormais de grands moyens financiers

et technologiques et est menée à travers des stratégies de plus en plus élaborées.



Une mauvaise communication est-elle à l’origine de la désinformation ?



La communication ne pourra jamais tout régler.

Même avec une communication irréprochable, il y aura toujours des gens «insensibles» qui résisteront aux messages. Cela dit, la communication doit remplir sa part avec tous les autres volets. Le spécialiste en communication estime toutefois que quand les besoins en information chez le public et les journalistes ne sont pas satisfaits dès le départ, ils se tournent vers d’autres sources et il devient très difficile de les récupérer.

Pour se prémunir de la désinformation, il ne suffit pas que les gens soient bien renseignés et qu’ils aient un esprit critique. Des modèles décrivant la propagation des idées fausses montrent que le conformisme et la confiance sociale sont deux autres facteurs essentiels

à considérer. Rappelons que le 19 mars, le Président Abdelmadjid Tebboune avait appelé à «lutter quotidiennement contre les campagnes de désinformation, par la diffusion de données scientifiques de manière intégrale sur l’évolution de la propagation de la pandémie, afin de rassurer les citoyens et de les inciter à respecter les mesures de prévention».

Farida Larbi