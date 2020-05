Sétif : 10.000 couffins aux familles nécessiteuses

Le commissariat de wilaya des scouts musulmans algériens a lancé, jeudi, une vaste campagne de prévention, de sensibilisation et de solidarité. Le coup d'envoi a été donné par Belmahel Abed, secrétaire général de la wilaya, en présence du commissaire de wilaya des SMA, des représentants des secteurs des affaires religieuses et des forets. La caravane a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs actions importantes se rapportant, entre autres, à la désinfection d’espaces publics, la sensibilisation du public, une campagne de don de sang ainsi qu’une imposante opération de solidarité avec la distribution de pas moins de 10.000 couffins du mois de ramadhan aux familles démunies. Sur ce volet important de la solidarité, plus de 60.000 kits alimentaires ont été remis par la wilaya, les communes et les donateurs aux familles nécessiteuses et qui élisent domicile dans les zones d’ombre. Plus de 2.100 scouts, tous des chefs de groupe et universitaires, se rendront également dans les quartiers et cités accompagnés d’imams pour sensibiliser les citoyens et les appeler à plus de vigilance. Ils consacreront une large part de leur temps à l’hommage à tous ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. «Nous avons à charge d’être aux côtés de toutes ces composantes du corps médical, des éléments de la sureté, ceux de la gendarmerie nationale et de la protection civile qui luttent sans relâche contre la propagation du Coronavirus, leur rendre hommage et les encourager en ces moments particulièrement sensibles», estime Souhil Bourahla, le commissaire de wilaya des scouts musulmans algériens.

F. Zoghbi