Mascara : Le ramadhan d’antan n’est plus qu’un souvenir

Cette année, le mois de Ramadhan revêt un caractère particulier, à cause du confinement. Mais de nombreuses familles de la wilaya de Mascara et des localités limitrophes sont nostalgiques du Ramadhan d’antan avec ses traditions ancestrales.

A insi, l’annonce de la rupture du jeûne se faisant par un muezzin, du haut d'un minaret était la part d’humanité que véhicule la voix humaine, de loin plus douce et bienfaisante que tous les supports utilisés actuellement. L’annonce de la rupture du jeûne se faisait aussi par un tir de coup de canon : une tradition ottomane.

Les personnes âgées et les retraités ne cessent de revivre leurs souvenirs des beaux moments de ramadan d’antan.

B. B, sexagénaire, a passé les plus beaux jours de son enfance et de sa jeunesse dans les quartiers de Bab Ali et Zaidour. Au ramadhan, ces quartiers de la vieille ville connaissaient une ambiance particulière avec les différents spectacles et programmes d’animation qui se poursuivaient toutes les nuits. «A l’époque, ramadhan était fêté dans la liesse et la joie», se souvient-il. «Les veillées en famille duraient jusqu’à l’heure du shour, même la gent féminine prenait part à ces spectacles. Tous nos repas étaient cuits dans des fours de charbon qui donnaient un goût spécifique à nos plats», ajoute-t-il. Dans les zones rurales, très loin de l’ambiance qui marque les grandes villes, ramadhan d’autrefois est la fête de la famille par excellence. Aujourd’hui, bien qu’il garde toujours son cachet typique, ses habitudes ont beaucoup changé.

Le rythme vertigineux de la vie semble bousculer certaines de nos traditions. Traditionnellement, pendant la période du ramadhan, l'instant marquant la fin de la journée de jeûne est ponctué d'un coup de canon.

C'est le signal qui permet de prendre un verre d'eau tant attendu, de manger une datte et de se mettre à table en partageant le grand repas familial de la soirée. Avant l’indépendance, l’annonce de la rupture du jeûne se faisait à Mascara d’une manière particulière : par un coup de canon. Face à l'entrée principale du cimetière Sidi Chadouli, les préposés à la cérémonie installaient, quelques instants avant que le soleil ne se couche, leur canon. «Enfants, nous étions là bien avant pour assister à ce spectacle dont nous ne nous lassions jamais. L’heure venue, le coup de canon était tiré. Dans un bruit assourdissant et une fumée opaque, on laissait éclater notre joie», nous raconte Ammi Boudjellel qui nous informe qu’avant la construction des HLM de la route d'Oran, le canon était installé sur le terrain vague (souk El Barani) en face de la villa Climo mitoyenne.

Le choix du site était dicté par sa position qui permettait de visionner simultanément le signal lumineux émis à partir de la Grande Mosquée (El Djama' El Kébir) à l'attention de l'équipe chargée du coup de canon et au préposé à la sirène implantée sur le toit de la mairie. Ainsi, la rupture du jeûne était annoncée successivement par l'appel à la prière du muezzin, la sirène et le coup de canon. Les temps ont changé. Les familles assistent davantage aux fêtes organisées le soir après la rupture du jeûne. «De belles soirées au parfum de la campagne desquelles il ne reste que des souvenirs», regrette M. Hassen.

A. Ghomchi