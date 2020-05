M. Rezig inspecte des espaces commerciaux à Alger et Tipasa : Respecter les mesures de prévention

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué samedi une visite inopinée à trois espaces commerciaux à Alger et Tipasa pour contrôler les prix et s'assurer du respect par les responsables de ces structures, les commerçants et les citoyens, des mesures préventives décidées par le Gouvernement pour endiguer la propagation de Covid-19.

Le marché de gros des fruits et légumes d’Attatba (Tipasa) a été la première halte de la visite du ministre, où il n'a enregistré aucun dysfonctionnement dans l'approvisionnement du marché qui connaît une disponibilité des différents produits à des prix raisonnables, selon le communiqué du ministère du Commerce.

Relevant l'absence de l'affichage des prix au niveau du marché, ce qui constitue une infraction à la loi, le ministre a accordé aux commerçants un délai de 48 heures pour réparer cette infraction, ou le recours à l'application rigoureuse de la loi en matière d'affichage des prix et d'interdiction des ventes aux enchères, outre l'obligation de respecter les mesures préventives contre le Covid-19, sous peine de la fermeture définitive du marché. M. Rezig s'est rendu ensuite au marché des viandes Magtaa Kheira (Alger) où il a été interloqué par une «situation catastrophique» due notamment au non-respect des conditions d'hygiène, d'assainissement et de conservation des produits ainsi que des mesures de prévention contre le Coronavirus. Face à cette situation, le ministre a insisté sur l'impératif de se conformer aux conditions d'hygiène inhérentes aux pratiques commerciales stipulées par la loi.

Pour ce qui est de la situation irrégulière des commerçants de ce marché (ne disposant pas de registre de commerce), M. Rezig a affirmé que ce dossier sera définitivement pris en charge, après le mois sacré et ce en présence des inspecteurs de contrôle relevant de ses services.

Le ministre a rappelé aux commerçants la nécessité de respecter les mesures de prévention décidées par les Pouvoirs publics, outre l'interdiction pour les enfants de moins de 16 ans d'accéder aux marchés. M. Rezig a achevé sa visite au marché de la dinde de Magtaa Kheira dans la commune de Douaouda (Tipasa) où il a relevé l'absence totale des conditions d'hygiène et de conservation, en sus du non-respect des mesures préventives contre le Covid-19. A cet effet, il a donné une série d'instructions aux responsables de ce marché et au président de l'APC, leur accordant un délai de 48 heures pour se conformer à la loi.