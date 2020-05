Tizi Ouzou : Baisse des prix des fruits et légumes

Les prix de fruits et légumes ont connu une substantielle baisse durant la première semaine de ce mois sacré de Ramadhan, a-t-on constaté lors d’une tournée aux magasins de fruits et légumes de la ville de Tizi-Ouzou. Les prix de différents légumes et fruits ont nettement baissé par rapport à ceux qui étaient en cours auparavant, reconnaissent des citoyens soulagés de cette nouvelle situation leur permettant de s’approvisionner sans grandes dépenses en produits nécessaires à la confection des repas de l’iftar. Contrairement au Ramadhan des années dernières durant lesquelles la mercuriale connaissait une incroyable flambée, les prix pratiqués ces jours-ci n’ont pas connu de hausse et ils ont même été revus à la baisse dès le premier jour de ce mois, s’accordent à reconnaître les citoyens. Cette tendance baissière des prix s’est poursuivie tout au long de cette première semaine et tout porte à croire qu’elle sera maintenue eu égard à l’abondance de la production mise sur le marché. A titre illustratif, la pomme de terre, un fécule de large consommation, est affiché entre 30 à 40 DA/kg selon la qualité, la carotte de 40 à 50 DA, la tomate de 50 à 80 DA, la courgette de 70 à 80 DA, le haricot vert à 150 DA, la laitue et le concombre à 65 DA, le piment à 80 DA, le poivron à 70 DA. L’oignon sec, quant à lui, est affiché entre 100 et 110 DA. Le prix d’un kilo d’ail de saison s’est maintenu à 300 DA le kilo et celui d’ail sec à 700 DA. Concernant les fruits, la fraise est cédée entre 150 à 200 DA la boîte d’une contenance moyenne d’un kilo, les nèfles à 200 DA le kilo, la banane entre 190 à 230 DA, la pastèque est descendue à 80 DA le kilo, le melon et le cantalou sont affichés entre 170 et 180 DA. Le prix de l’orange est à 100 DA dans la plupart des magasins. Il faut signaler que les prix pratiqués par les marchands de fruits et légumes ambulants et ceux qui s’installent aux abords des routes sont beaucoup plus cléments que ceux affichés au niveau des magasins sédentaires.

Bel. Adrar