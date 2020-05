Première semaine de Ramadhan : Plus 3 millions de quintaux de fruits et légumes consommés

Des quantités importantes de fruits et légumes et de viandes ont été consommées par les ménages durant la première semaine de Ramadhan. En effet, selon les estimations de l’Association nationale des commerçants et artisans, environ 25.000 tonnes de viandes et plus 3 millions de quintaux de fruits et légumes ont été commercialisés au niveau national durant les 7 premiers jours de ce mois béni.

L’ANCA souligne via sa page Facebook la disponibilité en quantités suffisantes des produits et fait part d’une baisse des prix par rapport à la même période de l’année dernière d’une moyenne de 20 DA sur les des prix des fruits et légumes. Cette baisse a également, concerné les prix des viandes rouges avec une moyenne de 20 DA sur le kilo et 80 DA pour la viande blanche, comparée à la même période de l’année dernière.

Pour appuyer ses propos, l’Anca a publié la moyenne nationale des prix de certains produits et révèle à ce propos que la viande rouge est écoulée à 1.400 DA/kg et la viande blanche a été vendue 200 DA/kg en moyenne.

Concernant, les fruits et légumes, les tomates ont été vendues à 60 DA le kilogramme, la pomme de terre à 40 DA/kg, l’oignon à 50 DA/kg et les artichauts ont été cédés à 70 DA/kg. L’association prévoit une baisse des prix des fruits et des légumes de la saison à partir de la deuxième semaine du mois de Ramadhan.

Contacté par nos soins, son président, Hadj Tahar Boulenouar, appelle les citoyens à la rationalisation des dépenses et insiste sur l’importance d’adopter une culture de consommation pour éviter gaspillage. Il invite par ailleurs les commerçants au strict respect des mesures de prévention et de la distanciation sociale édictées par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du Covid-19. De son côté, le président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement confie qu'elle reçoit quotidiennement une dizaine d’appels via son numéro vert, le 33-11, pour dénoncer tout acte touchant le consommateur et fait savoir que dans leur majorité, les consommateurs dénoncent certaines pratiques des commerçants sur la hausse des prix ou la non disponibilité de certains produits comme le lait et la semoule. «Le non-respect des mesures d’hygiène et de prévention contre le coronavirus est également signalé par des nombreux citoyens», regrette Mustapha Zebdi qui a fait part de la réception de quelques requêtes à travers la page Facebook de son organisation, en sus d’une centaine de messages par jour, pour demander des explications et des orientations.

S’exprimant sur ruée constatée sur des commerces qui ont bénéficié récemment d’autorisation de réouverture à l’image des magasins de vente d’habillement et de chaussure, le président de l’Apoce dira que celle-ci se fait dans le non-respect des mesures de prévention. «Heureusement que cette circulaire des ministères du Commerce et de l’Intérieur pour réguler la situation, d’obliger les commerçants de prendre les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du virus est venue pour mettre la holà», se félicite-t-il. Il regrette la présence des enfants et des nourrissons sur ces lieux et salue la décision prise par le ministère du Commerce interdisant leur enfants ainsi que celle des moins de 16 ans au niveau des différents commerces.

Kamélia Hadjib