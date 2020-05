SAVOIR, Le mois de Ramadhan : Les multiples vertus du jeûne

Suite et fin

Autre avantage du jeûne : sa rupture légale est un moment propice à l’exaucement des invocations divines. Lorsque le fidèle rompt son jeûne au coucher du soleil, il se retrouve à un moment propice de dialogue et d’écoute divine qui est un moment de satisfaction mutuelle et d’échange.

« L’invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu’il rompt son jeûne » (Ibn Maja).

Les avantages ultérieurs du jeûne dans la vie future sont également considérables. Parmi eux, la protection contre le feu de l’Enfer et la joie d’accéder au Paradis par la porte des jeûneurs». Le jeûne préserve de l’enfer, tel un bouclier au combat » (rapporté par Ahmed). « Celui qui jeûne un jour pour l’amour de Dieu, sera éloigné du feu, de la distance parcourue en 70 années » (Boukhari et Muslim). « Une des portes du Paradis est appelée “Porte de Rayane” –

La Porte des Rafraîchissements. Seuls ceux qui jeûnent la franchissent. Il sera dit “Où sont ceux qui jeûnaient ?”. Ils se lèveront alors et entreront. Aucune autre personne ne la franchira. Elle sera refermée à jamais »

(recueils d’Abu Sonni et Abu Naim).



Jeûner est aussi un acte de consolidation sociale



En tant que telles, les vertus sanitaires et physiques du jeûne ne sont plus à démontrer.

Le Prophète a dit : « Jeûnez, vous acquerrez la santé » (Recueil d’Ibn Sunni), même si l’intention première du jeûne doit demeurer un acte d’adoration pour être valide.

Voici quelques effets salutaires du jeûne pour notre corps, décrits par le docteur Françoise Wilhelmi de Toledo, spécialiste du jeûne et auteure de « L’Art de jeûner ».

« La flore intestinale est au repos, elle n’est plus en contact avec de la nourriture toxique et se rééquilibre. La production de sébum est donc réduite, les impuretés disparaissent, la peau se régénère et devient plus lisse (…) Le foie et les parois de l’intestin se régénèrent, le pancréas et l’estomac sont mis au repos et la flore intestinale se rééquilibre (…)

Pendant le jeûne, le corps puise directement dans ces réserves et brûle des calories (…). Notre taux d’insuline et notre taux de sucre diminuent, les graisses stockées sont mobilisées, et les réserves excédentaires vidées». Le jeûne est une purification du corps par l’élimination des toxines. Le jeûne collectif purifie de l’avarice, élève l’âme et développe le sens de l’égalité.

Les effets sociaux du jeûne sont par ailleurs considérables : il noue les liens sociaux entre ceux qui jeûnent, favorise la générosité, le partage, l’empathie, préconise le don, l’aumône. Le jeûne collectif, dans son esprit comme dans sa pratique, purifie de l’avarice, de la corruption matérialiste et vénale, élève l’âme et développe le sens de l’égalité.

Pour les célibataires qui ne peuvent se marier, le Prophète a recommandé la pratique du jeûne pour désamorcer et affaiblir les tentations sexuelles qui s’offrent aux jeunes et les préserver, ainsi que la société, des dérives liées à la pratique permissive de la fornication ou de l’adultère. « Celui qui est incapable de se marier, qu’il jeûne. Cela émousse son ardeur ».

(Recueil de Boukhari)

--------------------------

VERSET DU SAINT CORAN

«Que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur! Nous leur en demandâmes compte avec sévérité et les châtiâmes d’un châtiment inouï. Elles goûtèrent donc la conséquence de leur comportement. Et le résultat final de leurs actions fut leur perdition.»(65:8-9)

HADITH

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses ! Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens et si l’un d’entre vous

se met en colère qu’il se taise. »

Rapporté par Al-Hâkim et authentifié par Albâny