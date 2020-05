Conjoncture : Un optimisme prudent

Les prix du pétrole reprenaient vendredi une tendance à la hausse avec l’entrée en vigueur de l’accord de baisse de la production d'or noir convenu lors du conclave de l’OPEP +, en début d’avril passé. Un redressement censé apporter un peu d’équilibre à un marché noyé sous le poids d’une surabondance de l’offre alors que la demande connaissait une forte contraction soutenue par les conditions économiques actuelles et l’avènement de Covid-19. Une tendance qui devrait être soutenue au cours des prochains jours, même relativement, en attendant que l’économie se reprenne progressivement de la récession et des effets aggravés par la crise sanitaire que traverse le monde. On relève que la Norvège, premier producteur pétrolier d’Europe occidentale, a décidé de réduire pour la première fois en 18 ans sa production de brut, afin de se joindre aux efforts visant à relever les cours de l’or noir. Une démarche qui constitue un signal positif pour le marché et qui devra être suivie par d’autres producteurs hors OPEP+. L’information est rapportée par l’agence Reuters citant la ministre norvégienne du Pétrole et de l’Energie, Tina Bru, qui a annoncé une réduction de la production norvégienne de 250.000 barils/jour en juin et de 134.000

barils/ jour au cours du second semestre 2020 et un report à 2021, du lancement de la production sur plusieurs gisements. Ce redressement des cours même s’il est le bienvenu, reste ainsi précaire, il faut l’admettre, dans le contexte économique mondial actuel d’autant plus que la demande n'est pas près de rattraper l'offre excédentaire dans l’immédiat. En effet, les baisses de la production consenties sont loin de compenser l’effondrement de la demande, et le rebond du prix du baril de pétrole reste lié à la reprise de l'économie mondiale et une amélioration de la situation sanitaire. Pour rappel, les pays exportateurs de pétrole, l’Arabie Saoudite et la Russie notamment, ont convenu le 9 avril dernier d'une baisse de la production dans le but d'enrayer la chute des cours de l’or noir affectés par la pandémie du coronavirus. Une réduction de l'offre pétrolière de 9,7 millions de barils/ jour, soit 10% de l’offre mondiale de brut, est programmée en mai et juin prochain. Pour la période suivante de six mois, (du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020), l'ajustement total convenu passe à 7,7 millions de barils puis à 5,8 millions de barils pendant seize mois.

Le communiqué publié conjointement par l'Arabie Saoudite et la Russie stipule d’autre part que cet accord est valable jusqu'au 30 avril 2022. Saluant cette initiative pour un «ajustement historique» de la production, le secrétaire général de l'Opep, Mohammed Barkindo avait précisé que cette réduction serait «la plus importante en volume et la plus longue en durée» jamais mise en œuvre par le Cartel et ses alliés. Il a également appelé d’autres pays comme les Etats-Unis, le Canada, le Brésil et la Norvège à apporter leur contribution en réduisant au total leur production de 5 millions de bpj pour soutenir l’effort de l’OPEP+. Hors de l'accord, les États-Unis ont vu leur production diminuer pour la quatrième semaine consécutive, en référence aux derniers chiffres publiés mercredi dernier par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA). On retient, en définitive que l’équilibre du marché exige un effort conjugué de l’ensemble des producteurs, y compris les producteurs non OPEP+. Des observateurs estiment qu’une nouvelle forme de coopération est impérative pour consolider le cadre de l’OPEP+ et éventuellement l’élargir.

D. Akila