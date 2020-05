Lutte contre la pandémie : Nouveau partenariat entre l’OMS et la BEI

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque européenne d'investissement (BEI) se sont engagés vendredi dernier dans un nouveau partenariat afin d'améliorer la santé publique, la fourniture d'équipements essentiels, la formation et les investissements en matière d'hygiène dans les pays les plus vulnérables dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. En annonçant ce nouveau partenariat, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précisé, lors d'un point de presse, que cinq mesures étaient prévues pour améliorer les systèmes de soins à travers le monde.

Un Fond de l'UE pour le paludisme sera créé afin d'éviter que les progrès de ces dernières années ne se retrouvent bloqués par les perturbations engendrées par la pandémie de Covid-19. Les investissements augmenteront dans la recherche et le développement de nouveaux outils de lutte. La deuxième mesure concerne le développement de nouveaux traitements antibactériens innovants.

«La résistance aux antibiotiques est l'un des défis sanitaires les plus urgents de notre époque», a prévenu le chef de l'OMS. L'OMS et la BEI vont également lutter contre le Covid-19, en renforçant les soins de santé primaire et en mettant en place des «systèmes de santé résistants» dans dix pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

Les deux organisations étudient comment améliorer le système de chaîne d'approvisionnement afin de faciliter la distribution de diagnostics, d'équipements de protection individuelle et d'autres fournitures médicales aux pays qui en ont le plus besoin. «Tous les chemins devraient mener à une couverture sanitaire universelle, la santé pour tous», a réaffirmé le chef de l'OMS.

Pour s'en donner les moyens, l'OMS et la BEI tenteront de trouver des sources de financements «innovantes» afin de surmonter les défaillances du marché dans les domaines de la santé

publique.