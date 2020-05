Des experts, à propos de l’accord d’association Euro-Med : Impact sur le commerce extérieur de l’Algérie

Le Covid-19 provoque une récession mondiale inédite. Les échanges bilatéraux et multilatéraux sont très impactés. Pour l’Algérie, affirment des experts, le partenariat euro-méditerranéen n’est pas sans impact sur l’économie nationale et le commerce extérieur, en particulier.

Ziad M’hamed et Ali Khaldi, respectivement de l’université de Mascara et de Mostaganem, indiquent que cet accord d’association Euro-Med «va conduire l’économie algérienne vers une période de doute et de risque, puisque cette libéralisation extérieure conduit à une baisse de revenus et de dépenses publiques, conduisant à de répercussions négatives sur la croissance économique».

Selon ces universitaires, le démantèlement tarifaire «se fera ressentir dans les recettes de l’État, qui présente actuellement prés de 10% des recettes totales (environ 1.5 milliards de dollars ou 25% des recettes hors hydrocarbures). A cet effet, une grande partie de ces recettes «va disparaître avec la création d’une zone de libre-échange Euro-Med».

Irrécupérable ? Pour compenser cette perte de recettes, expliquent-ils, «il faudra augmenter la pression d’environ 25%, ce qui sera difficilement acceptée par la population algérienne». D’autre part, expliquent les deux analystes, à travers ce démantèlement tarifaire, «l’Etat va contrôler le volume des importations pour lutter contre le dumping qu’il peut produire dans le marché national, et qui peut engendrer une pression sur la production nationale». Ils relèvent aussi que «le solde de la balance commerciale subira un petit surplus, mais il reste toujours déficitaire, puisque la valeur des exportations reste fixée et la valeur des importations diminuera légèrement».

Toutefois, ce démantèlement tarifaire a un apport positif qui se traduit par «la baisse des prix des produits importés et qui présente des avantages pour les consommateurs, puisque les importations représentent 15.5% de la consommation des familles algériennes, cela pourrait être utilisé aussi efficacement contre l’économie informelle». Les deux analystes citent l’énergie comme domaine prioritaire du partenariat euro-méditerranéen et rappellent que l’Algérie représente le troisième fournisseur de l’Europe en gaz, derrière la Russie et la Norvège, et donc, «elle est un fournisseur majeur de l’Europe, un fournisseur qui a toujours été fiable, même dans les périodes difficiles». Car, argumentent MM. Ziad et Khaldi, «l’Europe compte sur le gaz algérien pour sa sécurité d’approvisionnement et l’Algérie s’appuie sur le marché européen pour la sécurité de la demande, ce qui signifie un commerce mutuellement bénéfique du gaz, durable, et qui se développe davantage». Cependant, la crise financière en Europe née en 2008 «a aggravé la situation des Etats de la rive nord et des institutions de l’UE, qui ont focalisé leur attention sur leur stabilité budgétaire et leur stratégie de développement économique, réduisant ainsi leur vision et leurs ambitions à l’égard de leur environnement proche».

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en février dernier, le ministère du Commerce a annoncé qu’il engagera des consultations élargies avec les opérateurs économiques et les experts pour l'évaluation de l'Accord d'association avec l'Union européenne dans le but de trancher sur la possibilité de création de la Zone de libre échange Algérie-UE.

Fouad Irnatene