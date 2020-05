Oran : Un ouvrage dédié au lexique des arts

Plus de 3.600 mots ont été répertoriés dans le cadre de l'élaboration d'un ouvrage dédié à l'enrichissement et uniformisation du champ lexical artistique en langue arabe, a-t-on appris jeudi à Oran auprès de l'auteur, Nasreddine Bentayeb.

La publication consiste en un dictionnaire des arts comportant 610 pages d'illustrations, traductions et explications des termes du lexique artistique, tous domaines confondus (peinture, cinéma, photographie, théâtre, musique, architecture...), a précisé M. Bentayeb.

Cet ancien professeur d'arts plastiques et fondateur du Salon national de la peinture des enfants décrit son nouveau livre comme «un instrument pédagogique donnant un aperçu sur les différents mouvements et personnalités artistiques, les techniques et les outils utilisés dans les arts».

L'auteur a, à son actif, plusieurs ouvrages à caractère pédagogique, dont un dictionnaire des arts plastiques et des livres sur l’histoire de l’art et du mouvement impressionniste.

Il est également connu pour son investissement dans la formation des jeunes talents au sein de l'association locale «Le Libre Pinceau» qui a organisé une dizaine d'éditions du Salon national de la peinture des enfants.