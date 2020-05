Littérature en Tamazight : 20 titres nouvellement coédités

Une vingtaine de titres en langue amazighe et sur tamazight ont été édités par le Haut-Commissariat à l’Amazighité (Hca) en partenariat avec l'éditeur public Enag (Entreprise nationale des arts graphiques), a indiqué le Hca.

Les actes de colloques et rencontres organisées par le Hca, et les oeuvres d’auteurs ou de traducteurs «dont le contenu est approuvé» par l’institution chargée de la réhabilitation et de la promotion de la langue amazighe, a détaillé le SG du Hca, sont prises en charge à la faveur de ce partenariat éditorial. Par ailleurs, la «prise en compte réglementaire de la propriété intellectuelle» des auteurs en garantissant les droits de l’auteur par l'Enag, préalablement définis dans un contrat-type liant l’éditeur et l’auteur, constitue un aspect important de cette collaboration, estime Hachemi Assad.

Les droits du traducteur sont également pris en charge par l’éditeur et notifiés dans un contrat-type entre l’éditeur et le traducteur au cas où l’ouvrage est une traduction de ou vers tamazight, indique encore le SG du Hca. La plus grande avancée réalisée grâce à cette coédition est le «renoncement définitif à la gratuité du livre en tamazight», qui bénéficiera ainsi du large réseau de distribution de l’Enag, apte à propulser la commercialisation de ces ouvrages à l'échelle nationale, s'est félicité Hachemi Assad. Le programme éditorial du Hca repose sur une thématique diversifiée recouvrant des disciplines aussi éloignées que la lexicographie, l’histoire, la littérature, tous genres confondus, ainsi que les actes de colloques sur les problématiques liées à la langue, la culture et la civilisation amazighes.