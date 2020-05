Grand angle : Un nouveau départ

Deux jours après la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection législative malienne, la 6e législature a entamé son mandat, ce 2 mai 2020. Les députés, dont de nouveaux visages, ont pris leur fonction. Le président malien, Ibrahim Boubacar Keita, a réussi son pari de tenir le deuxième tour en dépit de la propagation de la pandémie de Covid-19. Une nouvelle assemblée en est sortie, et ce, même si le parti présidentiel n’a pas remporté la majorité des 147 sièges et doit composer avec ses alliés. Mais pour le président, l’important est ailleurs. Il se situe en premier lieu dans le fait d’avoir relevé le défi d’organiser, enfin, les élections législatives, reportées à plusieurs reprises. En effet, le mandat de l’ancienne législature avait pris fin en 2018, mais la situation interne du Mali, caractérisée par notamment une insécurité et des violences au centre et au nord du pays, faisait qu’il n’était pas possible de tenir cette élection dans les délais constitutionnels. Et cette assemblée issue de cette élection est d’autant plus importante pour le président malien qu’elle est censée lui permettre de donner un coup d’accélérateur aux réformes politiques qu’il envisage de mettre en œuvre. Car sans l’assemblée son projet ne pouvait se réaliser. Plus encore, alors que la centralité de l’accord d’Alger pour la paix au Mali est soulignée, et que les dirigeants de l’UE et du G5 Sahel ont réaffirmé, à l’issue de leur dernière réunion, que la «poursuite de la mise en œuvre par l’ensemble des acteurs de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger de 2015, reste une priorité», il se trouve que les obstacles persistants et qui empêchent sa mise en œuvre relèvent justement de l’absence d’une assemblée légitime. Dans son dernier rapport, publié au mois d’avril passé, le Centre Carter a identifié, parmi les obstacles à la mise en œuvre de l’Accord, le retard mis dans l’application du nouveau découpage administratif et électoral et dans le redéploiement complet des unités intégrées de l’armée. Des obstacles qu’il sera possible de lever avec la 6e législature. L’entrée, selon des médias maliens, de la Coordination des mouvements de l’Azawad, dans l’équipe gouvernementale pourrait aussi contribuer à donner au Mali ce nouveau départ que la population attend.

Nadia K.