Afghanistan : «Un niveau de violences inacceptable»

Les Talibans ont organisé plus de 4.500 attaques en Afghanistan, marquant une forte escalade de la violence, au cours des 45 jours suivant la signature d'un accord avec les États-Unis qui ouvre la voie à un retrait des troupes américaines. Deux ensembles de données, l'un provenant d'une source militaire occidentale et l'autre d'un organisme indépendant, montrent tous deux que les attaques des insurgés ont augmenté de plus de 70% entre le 1er mars et le 15 avril par rapport à la même période en 2019. Par ailleurs, les données du gouvernement afghan indiquent que plus de 900 membres des forces locales et militaires afghanes ont été tuées au cours de la même période, contre environ 520, un an plus tôt. Pendant ce temps, les pertes des Talibans sont tombées à 610 au cours de la période, contre environ 1.660 il y a un an. Cette baisse est due à la signature de l’accord entre Talibans et Washington qui stipule entre autre le retrait progressif et rapide des troupes américaines stationnées dans ce pays. À Washington, le porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, a déclaré que, bien que les Talibans aient respecté l'engagement pris le 29

février de ne pas lancer d'attaques contre les forces de la coalition dirigée par les États-Unis ou dans les grandes villes, le niveau de violence des militants «est inacceptable» et «pas propice à une solution diplomatique». Selon les analystes, la stratégie des Talibans consiste à prendre le contrôle des zones rurales avant d’assiéger les villes. «Ils encerclent lentement toutes les grandes villes d'Afghanistan», a déclaré Jonathan Schroden, expert du Center for Naval Analyzes. «Donc, c'est soit une question de temps avant qu'ils obtiennent un accord satisfaisant pour eux, soit ils mettent ces grandes villes en état de siège». Deux porte-paroles des Talibans ont déclaré que le groupe n'était pas responsable de la majorité des attaques de ces dernières semaines. Ils ont accusé les États-Unis de compromettre l'accord de paix en soutenant les forces de sécurité afghanes et en ne libérant pas 5.000 prisonniers talibans dans le cadre d'un échange de prisonniers prévu par l'accord. Les Talibans affirment par ailleurs que les attaques du groupe entre début mars et le 15 avril ont chuté de 54,7% par rapport à la même période de l’année passée et que le nombre des membres des forces de sécurité afghanes tués a chuté de 54,2% à 935 tandis que le nombre de blessés est descendu à 55,9% soit 742 personnes. Vendredi, les affrontements entre les combattants talibans et les forces afghanes se sont intensifiés dans le nord de Balkh et le sud de la province de Logar faisant des dizaines de morts des deux côtés. Le mois dernier, le général Scott Miller, commandant des forces américaines avait émis à partir du Qatar un «avertissement sévère» aux Talibans d’arrêter les opérations contre les forces afghanes et respecter les engagements pris en vertu de l'accord visant à mettre fin à près de deux décennies de guerre. Mais il semble que cet appel est resté sans écho.

Dans ce contexte, la mission américaine en Afghanistan a pour la première fois refusé de divulguer publiquement ses données sur les attaques des insurgés dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord du 29 février de Doha. La décision de ne pas divulguer les données intervient alors que l'administration Trump souhaite que l'accord américano-taliban soit considéré comme un succès afin que le président Donald Trump puisse respecter ses engagements concernant le retrait des troupes de ce pays. L'inspecteur général spécial de Washington pour la reconstruction de l'Afghanistan, ou SIGAR, John F. Sopko, qui gère plusieurs milliards de dollars d'aide américaine à l'Afghanistan, a exprimé sa préoccupation dans son rapport trimestriel, qui traite également de la réduction des opérations terrestres des forces afghanes. Le lieutenant-colonel de l'armée Thomas Campbell, porte-parole du Pentagone, a déclaré que les données sur les attaques des insurgés seront accessibles au public une fois que les pourparlers de paix auront abouti. Selon lui Washington et l’Otan jugent que le niveau des violences atteint est «inacceptable».

M. T.