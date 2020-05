Crise libyenne : «L’Algérie n’abandonnera pas la Libye»

De toutes les questions internationales de l’heure, c’est la Libye qui a été évoquée, lors de l’entrevue du président de la République avec des responsables de médias nationaux, diffusée vendredi soir sur les chaînes de la télévision et de la radio nationales. Et pour cause, les derniers développements enregistrés dans ce pays sont préoccupants et inquiétants, car leurs conséquences se feront, forcément, ressentir au-delà des frontières libyennes. Et l’Algérie en est consciente.

Devant ses invités, le président Tebboune ne manquera pas de faire part des «très mauvais signes dans ce pays». Et comme Alger n’a eu de cesse de le faire en direction de tous les acteurs extérieurs et intérieurs du conflit, le Président Tebboune met une nouvelle fois en garde contre la poursuite du conflit. «Si le feu n’est pas atteint, il ravagera toute la Libye, les pays voisins et non voisins», dira-t-il en réponse à la question posée. Une vision partagée à cent pour cent par l’Italie. Qu’en est-il des autres parties ? Ce qui est constaté c’est qu’a l’issue de la Conférence de Berlin, tenue au mois de janvier dernier où un strict respect de l’embargo sur les armes avait été exigé par les participants, «3.000 tonnes d’armes ont été introduits en Libye deux mois après cette rencontre», fera remarquer le Président Tebboune. Ce qui n’a pas manqué de susciter son étonnement et le pousse à se demander «si c’est la stabilité de la Libye qui n’est pas souhaité ou si c’est l’Algérie qui est ciblée ?».



Les solutions au conflit existent



Ceux qui se disent également préoccupés par le sort de la Libye et des Libyens tiendront-ils compte de cet avertissement en réajustant leur position de façon à ce que «les solutions qui existent» rappelle le président algérien et qu’il a «exposées aux envoyés spéciaux des présidents qui ont fait le déplacement à Alger» soient mises en œuvre ? Une solution proposée par le Président de la République consiste en «un Conseil national provisoire et une armée nationale provisoire pour constituer un Gouvernement provisoire pour ensuite entrer dans la légitimité électorale». En Algérie, dira encore le Président, «nous sommes en faveur de la légitimité populaire en Libye et nous souhaitons que la solution soit libyenne». Mais, dira le Président, «alors que nous étions très poche d’une solution, il n’a pas été possible de la concrétiser. On nous a pas laissés le faire car, pour certains, si l’Algérie parvenait à régler la crise libyenne cela la propulserait au-devant de la scène internationale et deviendrait alors un pays dangereux en sus d’autres calculs géopolitiques». Il en voudra pour preuve le refus de la désignation du diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères, M. Lamamra en tant qu’Envoyé du SG de l’ONU pour la Libye. Pourtant, estime M. Tebboune, Lamamra aurait pu parvenir à un règlement de la crise. Toutefois, a réaffirmé le Président Tebboune «rien ne saurait être décidé concernant la Libye sans l’Algérie ». De plus, dira t-il, «de part notre intégrité et notre impartialité, nous sommes en mesure de solutionner le problème libyen».



L’Algérie n’a aucune arrière-pensée ou calcul



l’Algérie, dont le cœur et la voix sont avec la Libye, n’hésitera pas à aider ce pays frère sans rien attendre en retour, a réaffirmé M. Tebboune. L’Algérie n’a «aucune arrière-pensée économique ou géopolitique et ne recherche « ni influence, ni autre chose» a-t-il tenu à préciser. Bien plus encore, alors que des pays violent l’embargo sur les armes en les livrant aux protagonistes, notre pays œuvre activement sur le plan humanitaire. «Nous n’avons fait entrer aucune balle en Libye, mais plutôt des aides et des médicaments», a souligné le Président de la République. Car contrairement à certaines puissances mondiales ou régionales, l’Algérie ne soutient aucune partie en Libye et sa seule motivation est son soutien au peuple libyen. Du reste, le Président Tebboune ne manquera pas de déplorer la poursuite des combats notamment en ce mois sacré de Ramadhan . «Nos frères en Libye s’entretuent et l’effusion du sang libyen continue sans que personne ne se soucie de la pandémie du coronavirus», a-t-il regretté . Et de s’interroger : «Pourquoi tout cela, pour le pouvoir ? Où est l’Etat libyen ?».

Le président rappellera : «En tant qu’Algériens nous connaissons, l’amertume d’une telle situation, nous avons vécu l’effusion du sang algérien et nous ne souhaitons pas cela à nos frères libyens». Et de rajouter : «On laisse les Libyens régler leurs problèmes et nous sommes disposés à les aider… C’est vrai que notre doctrine est que notre armée ne sort pas au-delà des frontières mais techniquement nous pouvons apporter aide et assistance, notamment en matière d’organisation». «L’histoire finira par s'imposer car aucune crise n'a été résolue par les armes et tout le monde finit par se retrouver autour de la même table, alors autant le faire maintenant que plus tard en Libye», rajoute-t-il, affirmant que toutes les tribus libyennes sont favorables à une solution algérienne.

Le Président de la République a réitéré que, quoi qu’il en soit, «l’Algérie n’abandonnera pas la Libye».

N. Kerraz