AC Milan : Giacomo Bonaventura sur les tablettes d’Arsenal

Le club londonien d'Arsenal souhaite assurer le transfert du joueur de l'AC Milan, Giacomo Bonaventura, lors du prochain mercato estival en vue de la saison prochaine, rapporte vendredi le quotidien britannique The Sun. «Actuellement au Milan AC, Bonaventura sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Six ans après son arrivée en provenance de l’Atalanta Bergame, l’international transalpin de 30 ans ne sera pas conservé par les Rossoneri et les Gunners de Mikel Arteta sont intéressés», a écrit la même source. Apparu à 19 reprises cette saison, le natif de San Severino Marche aurait également des touches en Italie avec la Lazio Rome et surtout la Fiorentina.