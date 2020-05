Ligue 1 française : Slimani et Delort dans la liste des 23 joueurs de la saison

Les deux attaquants internationaux algériens Islam Slimani (AS Monaco) et Andy Delort (Montpellier) ont été retenus dans la liste, dévoilée vendredi par le magazine France Football, des 23 meilleurs joueurs de la saison 2019-2020 de la Ligue 1 française de football, suspendue définitivement en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Auteurs de 9 buts chacun au cours de la saison, Slimani (31 ans) et Delort (28 ans) figurent parmi les remplaçants, en obtenant respectivement la note de 5,64 et 5,58. Ils sont les deux Algériens à figurer dans cette liste des 23, avec l'absence remarquée du défenseur de l'OGC Nice Youcef Atal, opéré du ménisque en décembre, et dont la saison avait pris fin prématurément. Le onze type est composé de 5 joueurs du Paris SG, sacré champion de France, 3 du Stade rennais, 2 du Stade de Reims, et 1 de l'AS Monaco. Pour concocter cette équipe, FF s'est appuyé sur son habituel système de notation. En effet, comme chaque saison, la rédaction et ses correspondants attribuent des notes à chaque joueur qui évolue au moins 45 minutes dans chaque match de Ligue 1.

FF a donc noté 279 rencontres du championnat de France avec un barème exigeant et précis.

Le onze type de la saison 2019-2020 :

Gardien de but : Predrag Rajkovic (Reims) : 5,96

Défenseurs : Hamari Traoré (Rennes) : 5,41, Thiago Silva (Paris-SG) : 5,75, Yunis Abdelhamid (Reims) : 5,64, Faitout Maouassa (Rennes) : 5,59

Milieux : Marco Verratti (Paris-SG) : 6,00, Eduardo Camavinga (Rennes) : 6,13, Angel Di Maria (Paris-SG) : 6,17, Neymar Jr (Paris-SG) : 6,07

Attaquants : Kylian Mbappé (Paris-SG) : 6,35, Wissam Ben Yedder (Monaco) : 5,84

Remplaçants : Steve Mandanda (Marseille, 5,92), Baptiste Santamaria (Angers, 5,71), Benjamin Bourigeaud (Rennes, 5,71), Renato Sanches (Lille, 5,69), Raphinha (Rennes, 5,68), Dimitri Payet (Marseille, 5,64), Islam Slimani (Monaco, 5,64), Idrissa Gueye (Paris-SG, 5,63), Victor Osimhen (Lille, 5,62), Ibrahima Diallo (Brest, 5,59), Andy Delort (Montpellier, 5,58), Benjamin André (Lille, 5,57).