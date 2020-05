Dans la lucarne : Ça se corse pour le foot

Cette pandémie du coronavirus a mis le monde dans une situation pour le moins inédite presque du jamais vu. C'est ce qui inquiète. L'espoir fait vivre comme dit l'adage. On avait tous compris qu'avec le début du confinement que tout allait s'améliorer sur le plan sanitaire dans l'optique de favoriser un retour rapide à une vie normale dans tous ses aspects. Pour le football le retour à la compétition semblait être possible. On pensait que c'était une question de quelques jours. Cet espoir est en train d'être remis en cause par la position prise par certaines fédérations sportives. En effet, il y a eu d'abord le championnat hollandais qui avait pu prendre la décision d'arrêter leur championnat c'est à dire que les matchs restant ne se joueront pas, dans le championnat de football français. On vient tout de suite de donner un effet retentissant aux propos des responsables politiques par conséquent, la ligue de football de ce pays a pris la grave décision d'arrêter officiellement le championnat en annonçant le PSG comme le vainqueur et que L'OM (2ÈME) et RENNES (3ÈME) joueront la ligue des champions l'année prochaine . Dans tout cela, c'est Lyon qui sort bredouille avec la 7ème place. Du coup, le président Michel aulas est dans tous ses états. Il ne comprend pas cet empressement alors qu'il va y arriver le retour des scolaires à l'école et aussi des crèches. On parle de remous et surtout d'une action en justice contre la ligue du football français. Ce n'est pas encore fini…

Hamid Gharbi