Djerad appelle à davantage de vigilance pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19

Il a dans ce sens souligné que "l’implication efficace et effective du citoyen permet de préserver sa vie et celle de son environnement" et consolide les efforts pour sortir de cette crise sanitaire, mettant également en avant le rôle des médias dans la sensibilisation aux risques du coronavirus.M. Djerad qui a évoqué la situation épidémiologique à Constantine, a indiqué que l’Etat à travers le ministère de la Santé se déploie pour circonscrire la propagation de la pandémie et renforcer en moyens matériels et logistiques les structures de la santé pour aplatir la courbe de contamination.Il a ajouté que l’Etat œuvre, à partir de l’évaluation par les experts de la santé des bilans de la situation épidémiologique à "prendre les décisions qui s’imposent et à conforter le travail des différentes instances engagées dans la lutte contre la propagation du coronavirus".

"L’Etat s'engage à soutenir la recherche scientifique"

"L’Etat soutient la recherche scientifique et valorise son adhésion avec force dans la lutte contre la propagation du coronavirus", a précisé le Premier ministre lors de son inspection de l’annexe de l’institut pasteur, implantée au Centre de recherche en biotechnologie (CRBT), dans la circonscription administrative, Ali Mendjeli.Il a, à cette occasion, mis en avant le rôle assumé par cette annexe, à vocation régionale, dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle et salué les efforts des chercheurs du CRBT traduits à travers des actions d’accompagnement dans la lutte contre le Covid-19.Depuis sa mise en service, le 25 mars dernier, l’annexe de l’institut Pasteur de Constantine a effectué 2.800 tests de dépistage du coronavirus, selon les données fournies par les responsables concernées.

APS