Commentaire : Réalisme et pragmatisme

Dans le cadre du cycle des rencontres avec les représentants de la presse, le président de la République s’est exprimé, hier, sur plusieurs questions d’intérêt national. Le chef de l’Etat a livré une analyse pertinente sur la situation du pays dans tous les domaines. Durant cette émission, la quatrième du genre, le chef de l’Etat a parlé avec réalisme et pragmatisme. Un regard objectif et précis sur des questions qui préoccupent quotidiennement le citoyen algérien. L’occasion aussi pour le Premier magistrat du pays de remettre les pendules à l’heure. Dans un style didactique et méthodologique, il a expliqué son approche de la gestion des affaires de l’Etat tout en réitérant ses principaux engagements pris devant le peuple. Au cours de cette rencontre, le Président Tebboune a pratiquement abordé toutes les questions d’intérêt national sans oublier le volet diplomatique, notamment la crise libyenne. Sur la liberté d’expression et la démocratie, le président de la République a été explicite en affirmant que la liberté de la presse est garantie et l’Etat continuera à promouvoir ce principe démocratique. En revanche, l’anarchie et la diffamation ne seront ni admises ni acceptées. Le Premier magistrat du pays a longuement expliqué sa vision de la démocratie, des libertés et de la souveraineté nationale. Toujours dans le registre politique, le Président Tebboune a également abordé les futures réformes constitutionnelles et institutionnelles et le calendrier de leur mise en œuvre. Il a rappelé son engagement à doter l’Algérie avant la fin de l’année en cours, d’un nouveau mode de gouvernance institutionnelle dans le cadre du vaste chantier de l’édification d’une nouvelle République. Il s’est, en outre, longuement exprimé sur la gestion de la crise sanitaire que connaît le pays dont les résultats sont palpables et satisfaisants. Toutefois, le rebond du nombre de cas positifs enregistrés ces derniers jours inquiète et pousse à plus de vigilance. Soucieux de la préservation de la santé et de la vie des citoyens, priorité absolue de l’Etat, le président de la République n’exclut pas de durcir le dispositif de confinement et des autres mesures prises pour protéger les citoyens. Les mesures d’assouplissement et la flexibilité décidées par le gouvernement ont provoqué un relâchement et une baisse sensible de vigilance, situation qui a favorisé l’enregistrement de plusieurs nouveaux cas. Le chef de l’Etat a beaucoup insisté sur cette question, en rappelant que la santé des citoyens passe avant toute autre considération. Les commerçants et les citoyens sont ainsi appelés à plus de discipline, de vigilance, de responsabilité et au respect et l’application des mesures barrières et de distanciation sociale pour éviter la contamination et la propagation du virus. Sur un autre registre, le président de la République a abordé la très épineuse question de l’année scolaire devenue une préoccupation majeure pour toute la famille de l’éducation : enseignants, élèves et leurs parents. Avec un raisonnement pédagogique et beaucoup de clairvoyance, le chef de l’Etat a, par ses déclarations, tenu à clarifier beaucoup de points et à rassurer les uns et les autres. En annonçant le maintien des examens du Bac et du BEM, le Premier magistrat du pays a mis fin au suspense entretenu autour de cette question tout en démentant, de la manière la plus catégorique, les rumeurs au sujet d’une éventuelle annulation ou de report des examens. Les propos clairs du chef de l’Etat viennent à point nommé pour mettre fin à une situation qui sème angoisse et désarroi au sein de la famille de l’éducation fortement perturbée. Les déclarations du Président Tebboune sur cette question ont le mérite de clarifier les choses et de mettre fin à une situation de confusion et de flou qui règnent tant chez les élèves que chez leurs parents depuis la fin des vacances du printemps. C’est ainsi que les propos du président sonnent comme une invitation aux enseignants et élèves pour se préparer à une reprise scolaire dès que les conditions s’y prêteront. Outre la gestion de la situation sanitaire du pays et la question des examens de fin d’année, le chef de l’Etat a abordé plusieurs sujets d’actualité, dont l’économie. Sans aller dans les détails, le président a abordé le projet de loi de finances complémentaire pour apporter des réajustements et rectificatifs, imposés par la nouvelle conjoncture économique induite par la baisse des prix du pétrole. Cette intervention devant les médias a permis d’apporter des réponses justes et réalistes aux multiples interrogations et problématiques posées par les journalistes. Par ses déclarations, le président a balisé les contours de la démarche adoptée sur des questions éminemment stratégiques comme les réformes économiques, la politique sociale, la réforme constitutionnelle et politique et tant d’autres points extrêmement importants dans la phase actuelle.

M. Oumalek