Entrevue du président Tebboune avec des médias nationaux : la liberté de la presse dans le respect de l’éthique

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré la nécessité d’instaurer plus de fermeté dans l’application des mesures de protection et de prévention contre la propagation du coronavirus.

Dans une nouvelle rencontre avec les responsables des médias nationaux, il a déploré le non-respect des règles de distanciation et de protection contre l’épidémie constatée chez la population depuis la réouverture des commerces décidée «en réponses aux demande de l’Union des commerçants», a-t-il précisé. Toutefois, si cette mesure «mènera à la perte du citoyen, on fermera tout et on reviendra avec plus de vigueur dans le confinement», affirme le chef de l’Etat mettant en relief l’imprudence et le relâchement constatés depuis la décision de réouverture des commerces et le nombre élevé des cas de contamination enregistré ces derniers jours. Pourtant l’Etat était presque arrivé à la fin de sa lutte contre le coronavirus, une rude bataille pour laquelle les hautes autorités se sont mobilisées sur plusieurs fronts et qui était sur le point d’être remportée. Parmi les résultats probants réalisés sur le terrain, le chef de l’Etat indique qu’à Blida, l’impact de l’épidémie était sensiblement réduit à telle enseigne que le nombre des contaminations enregistrées les derniers jours n’a pas dépassé les deux cas. «A Alger, on avait connu des journées à 0 cas», dira-t-il, déplorant que depuis l’autorisation octroyée à certains commerçants de reprendre l’activité, «nous sommes revenus aux contaminations» à cause du non-respect de la distanciation et du confinement, a-t-il déploré. «Le lien est évident», insiste le président, selon lequel la décision d’ouverture des commerces pourrait être revue. Il expliquera qu’à travers cette décision, le gouvernement a voulu sauver les activités commerciales du péril. Le président s’est aussi exprimé sur l’année scolaire. «Nous n’allons pas imposer une année blanche», indique-t-il. «Les épreuves du Baccalauréat seront maintenues et il n’est pas question que cette opportunité soit perdue pour nos enfants», a-t-il déclaré. L’année scolaire se termine en juin», a-t-il ajouté. S’agissant du BEM et de l’examen de la 5e, le chef de l’Etat a indiqué que le gouvernement agira en fonction des résultats de la lutte contre le coronavirus. A une question sur l’impact de la crise du pétrole sur la situation économique, M. Tebboune fait savoir qu’il demeure optimiste mais aussi réaliste en citant les experts selon lesquels d’ici à juillet, les prix vont remonter jusqu’à 40 dollars le baril. L’Algérie est prisonnière du gaz et du pétrole, déplore M, Tebboune qui considère que le moment est venu de corriger une telle situation. Il évoque le potentiel des ressources naturelles non exploitées comme l’or, le diamant, l’uranium et d’autres matières. Des instructions ont été données au ministre de l’Industrie afin d’établir un cahier des charges en vue de leur exploitation. Il souligne aussi l’apport du secteur de l’agriculture avec une production nationale de l’ordre de 25 milliards de dollars et qui peut constituer une alternative aux hydrocarbures. Quant aux réserves de changes, elles font l’objet d’une gestion optimisée grâce à une lutte acharnée contre la surfacturation, réduite de 30%, fait savoir M. Tebboune qui met l’accent sur la maîtrise des importations. La véritable richesse de l’Algérie, précise-t-il, demeure sa jeunesse créative comme cela a été révélé en cette période de crise sanitaire. Il réitère son engagement portant sur la création d’un fonds spécial pour le financement des jeunes entrepreneurs. Quant la loi de finances complémentaire, elle a notamment pour objectif de réduire de 30% le budget de fonctionnement et de revoir à la baisse les impôts, d’affiner le système de subvention et d’optimiser la politique sociale et de maîtriser les importations. Le président évacue l’éventualité d’un recours à l’endettement extérieur qui porte atteinte à la souveraineté et s’oppose au financement non conventionnel (la planche à billets). Il a relevé que le secteur privé non structuré représente quelque 6.000 milliards de DA à 10.000 milliards de DA de fonds à injecter et «je préfère emprunter auprès des Algériens au lieu d’aller vers le FMI ou d’autres banques étrangères», a-t-il ajouté. Quant au financement étranger, il ne sera toléré que pour la réalisation des grands projets garantissant une plus-value. Le programme du logement ne s’arrêtera pas, a affirmé le président qui assure que les acquis sociaux seront préservés et davantage promus, conformément à l’esprit de la Proclamation du 1er Novembre. «Le programme du logement fait partie du développement humain et ce n’est pas uniquement une simple préoccupation sociale», a-t-il estimé ajoutant que «cela ne coûtera pas beaucoup à l’Etat» contrairement aux pseudos investissement du «gonflage de pneus». Le chef de l’Etat a aussi plaidé pour la structuration de la société civile pour assumer son véritable rôle de contre-pouvoir. Sur un autre volet, le président a indiqué que le paysage médiatique est florissant. Il a aussi évoqué la promotion de la liberté de la presse dans le respect de l’éthique, de la morale publique et de la défense des intérêts de l’Etat. Quelque 162 quotidiens et des dizaines de mensuels et de bimensuelle sont publiés grâce au soutien multiforme qu’assure l’Etat à ce secteur, a-t-il affirmé. Il ajoute qu’en dépit des dérives médiatiques constatées dans les programmes de chaînes de télévision privées, et qui sont inadmissible sous d’autres cieux, les autorités algériennes n’ont pas été jusqu’à décider leur fermeture. Le président déploré toutefois que parmi les 8.000 journalistes, il existe certains dont le nombre se compte sur les doigts d’une seule main, veulent semer la zizanie dans le pays. A leur encontre, l’Etat sévira d’une main de fer, indique le chef de l’Etat précisant que le mensonge, la diffamation et l’atteinte à la morale publique et la vie privée des personnes seront sévèrement combattus. Le chef de l’Etat a dénoncé en outre les agissements de «Reporters sans frontière» habitué à orchestrer régulièrement des attaques contre l’Algérie et ses institutions. Il dénonce aussi les pratiques de certains journalistes habitués à fournir des comptes-rendus aux officines étrangères déplorant ce comportement assimilé à de l’espionnage. A propos de la Libye, il indique : «Nous sommes peinés de voir qu’en plein mois sacré du ramadhan, nos frères libyens continuent à s’entretuer pour la prise du pouvoir.» Le président réaffirme que l’Algérie soutient la légitimité populaire en Libye et mentionne que «la proposition algérienne pour résoudre la crise en Libye a été acceptée par toutes les tribus de ce pays».

Karim Aoudia

------------------------

LFC 2020 : réduction et suppression d’impôts

Le Président Tebboune a affirmé que la loi de finances complémentaire de l’exercice 2020 comporterait un allégement de certains impôts et la suppression d’autres avec un durcissement du contrôle sur le commerce extérieur. A une question sur une éventuelle augmentation des impôts à la lumière des difficultés financières que vit le pays, le Président Tebboune a indiqué que la LFC 2020 ne prévoyait pas d’augmentation des impôts mais une réduction». Cette loi répond, a-t-il soutenu, à «une nouvelle vision économique» qui fera du budget un outil de développement notamment à travers des incitations, et non «un simple objet de crédit et de dépenses». Selon le chef de l’Etat, la LFC 2020 permettra d’accroître les recettes fiscales à travers l’élargissement de l’assiette fiscale et l’allégement d’une partie des impôts. Il est question de «l’allègement de la taxe sur la valeur ajoutée et de la suppression de certains impôts». Aussi, la LFC comprendra des dispositions visant à resserrer le contrôle sur les opérations d’importation pour éviter la surfacturation. «Tout produit pouvant être fabriqué localement sera interdit d’importation», a précisé le Président Tebboune, soulignant qu’uniquement l’importation des intrants utilisés par les opérateurs dans la production de produits à des taux d’intégration locale élevés sera autorisée». «On œuvrera également à lutter contre le phénomène de monopole par les exportateurs des matières dont l’Etat subventionne les matières premières sur les produits de ces opérations d’exportation en plafonnant leur part à 50%, soit uniquement la valeur ajoutée de leurs activités», a ajouté M. Tebboune. Dans le même contexte, le Président de la République a rappelé les mesures prises pour faire face à l’effondrement des recettes pétrolières du pays, notamment la réduction des dépenses de fonctionnement de 30%, un taux «susceptible d’être augmenté si nécessaire», ainsi que le report de projets de structures publiques.

------------------------

La société civile appelée à insuffler le dynamisme au sein de la société

Le Président Tebboune a mis l’accent sur l’importance de la société civile appelée à «reprendre les chose en main» pour insuffler le dynamisme au sein de la société. «Je me suis porté candidat à la présidence du pays au nom de la société civile et des jeunes. Je ne me suis pas porté candidat à ce poste ni par les hommes d’affaires ou autres ni au nom du parti auquel j’appartiens», a rappelé le Président Tebboune.

Le chef de l’Etat a indiqué qu’il était pour «la création d’un grand nombre d’associations civiles qui œuvreront dans l’intérêt général et bénéficieront de subventions».

------------------------

Ni endettement extérieur ni planche à billets



Le Président de la République a affirmé que l’Etat ne recourra ni à l’endettement extérieur ni à la planche à billets, mais plutôt à «l’emprunt auprès des citoyens». «Nous n’irons ni au Fonds monétaire international ni à la Banque mondiale car l’endettement porte atteinte la souveraineté nationale, une expérience que nous avons vécu au début des années 1990», a déclaré M. Tebboune. Sur un éventuel retour à la planche à billets, le Président de la République a rétorqué que la question est de savoir «qui va payer cette dette au final», expliquant qu’une telle démarche «entraînera une hausse du taux d’inflation alors que le revenu restera stable». «Nous préfèrerons emprunter aux Algériens en leur donnant toutes les garanties nécessaires», a-t-il soutenu. Affirmant qu’il s’agit là d’une question de souveraineté nationale, il a expliqué que «lorsqu’on empruntons auprès de banques étrangères, on ne peut parler ni de la Palestine ni du Sahara occidental». Il a assuré, par ailleurs, que des garanties et des facilitations seront accordées aux propriétaires de fonds pour contribuer à l’économie nationale”. Pour le Président Tebboune, l’endettement extérieur demeure «une possibilité» pour «les projets économiques à haute rentabilité, comme la construction d’un port commercial».