Répercussions du COVID-19 sur le secteur industriel arabe : Le SG du ministère de l’Industrie prend part à un débat

Le Secrétaire général du ministère de l’Industrie et des Mines, Mohamed Bouchema, a pris part par visioconférence à une session de débat sur les voies et moyens de faire face aux répercussions du COVID-19 sur le secteur industriel arabe, organisée par l’Organisation arabe du développement industriel et des mines (OADIM), a indiqué mercredi, un communiqué du ministère. Outre le Secrétaire général de l’organisation du Golfe de consultations industrielles (GOIC), ce débat a vu la participation de représentants de 15 pays arabes.

M. Bouchema a présenté un exposé sur l’expérience de l’Algérie dans sa lutte contre cette pandémie à travers les différentes mesures prises par l’Etat, y compris la garantie des produits alimentaires, des moyens de prévention, notamment médicaux et dont certains ont été importés de Chine.