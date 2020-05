Entretiens téléphoniques entre M. Boukadoum et ses homologues sud-africain, libyen, tunisien et français

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues sud-africain, libyen, tunisien et français, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ces entretiens ont notamment porté sur «les récents développements en Libye, ainsi que la propagation de la pandémie de Covid-19 et ses répercussions politiques et économiques au plan international».