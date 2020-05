Session urgente du Conseil de la Ligue arabe tenue en visioconférence : M. Boukadoum prend part aux travaux

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a pris part jeudi aux travaux de la session urgente du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, tenue en visioconférence, et ce à la demande de l’Etat de Palestine et présidée par le Sultanat d’Oman, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette session a été consacrée à l’examen «des initiatives et des mesures à prendre par les Etats arabes face à l’application du plan israélien visant l’annexion de la Cisjordanie ou de certaines parties de celle-ci». Lors de cette réunion, M. Boukadoum a réitéré l’appui inconditionnel de l’Algérie au droit du peuple palestinien frère à l’instauration de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale, a ajouté le communiqué.