Italie : Le plus grand nombre de guérisons journalier depuis le début de l’épidémie

L'Italie a enregistré jeudi le plus grand nombre de guérisons journalier du COVID-19 depuis le début de l'urgence fin février, a annoncé le Département de la protection civile du pays.

Selon les dernières données publiées par le département, 4.693 nouvelles guérisons ont été signalées jeudi, le chiffre journalier le plus élevé depuis le début de l'urgence, portant le total national à 75.945.

Toujours jeudi, le nombre de décès enregistrés dans la journée a atteint 285, portant le total à 27.967 en Italie. Il y a également eu 1.872 nouvelles infections pour la même journée, ce qui porte le nombre total de cas, combinant les infections, les décès et les guérisons en Italie à 205.463.

Sur les 101.551 personnes encore infectées à ce jour, 1.694 sont en soins intensifs, en baisse de 101 par rapport à mercredi, et 18.149 sont hospitalisées dans des services normaux, en baisse de 1.061. Les autres, soit 80% des cas qui se sont révélés positifs, sont placées en isolement à domicile.