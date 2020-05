Distanciation sociale appliquée dans des villes chinoises : Une étude montre l’efficacité de la mesure

Un nouveau modèle de transmission du Covid-19, basé sur les données d'enquête de contact recueillies auprès d'environ 1.200 personnes dans les villes chinoises de Wuhan et de Shanghai, suggère que les mesures strictes de distanciation sociale ont été suffisantes pour réduire la transmission du nouveau coronavirus, selon une étude publiée par le magazine Science. Les résultats montrent que les contacts interpersonnels quotidiens entre les résidents ordinaires ont diminué de 7 à 9 fois, passant respectivement de 14 et 20 personnes par jour à Wuhan et à Shanghai à environ deux contacts par jour dans ces deux villes début février après la mise en place de mesures de distanciation sociale. Les données de l'enquête suggèrent qu'entre 78 et 94% de ces contacts se sont produits à la maison et entre membres d'une même famille durant la période de distanciation sociale. L'équipe de recherche dirigée par Zhang Juanjuan de l'Université de Fudan a utilisé les données de l'enquête sur les contacts recueillies à Shanghai et dans la province du Hunan pour construire un modèle mathématique de dynamique de transmission du nouveau coronavirus. Selon l'étude, les résultats de leur modèle montrent que les mesures de distanciation sociale et la diminution des contacts interpersonnels quotidiens qui en ont résulté ont conduit les taux de transmission à baisser en dessous des niveaux épidémiques à Wuhan et à Shanghai. L'étude révèle également que les enfants de moins de 15 ans sont susceptibles à 40% d'être infectés par le nouveau coronavirus, soit autant que chez les personnes âgées de plus de 64 ans. Bien que les fermetures d'écoles ne puissent pas interrompre la transmission par elles-mêmes, elles peuvent réduire le pic d'incidence de 40 à 60% et retarder l'épidémie, selon l'étude.