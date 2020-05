Conclusion d’une enquête américaine : Le virus n’a ni été fabriqué par l’homme, ni génétiquement modifié

Le coronavirus «n'a ni été fabriqué par l'homme, ni génétiquement modifié», a déclaré le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) des Etats-Unis qui dit enquêter pour savoir si le virus était sorti d'un laboratoire à Wuhan (Chine).

L'ODNI des Etats-Unis, qui chapeaute les services de renseignement américains, «partage le large consensus scientifique selon lequel le virus du COVID-19 n'a pas été fabriqué par l'homme ou génétiquement modifié», a indiqué jeudi l'ODNI dans un communiqué.

L'ODNI a fait savoir qu'il enquêtait pour savoir si le virus était sorti d'un laboratoire à Wuhan, en Chine, bien que la rumeur ait été écartée à plusieurs reprises par des scientifiques, qui pensent généralement que le virus est passé des animaux aux humains d'une manière naturelle, par exemple lors de l'élevage, de la chasse ou du transport d'animaux sauvages.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que tous les éléments disponibles à ce jour suggèrent que le nouveau coronavirus, cause de l'actuelle pandémie mondiale, est d'origine animale naturelle et n'est pas un virus manipulé ou fabriqué. Le nouveau coronavirus, également connu sous le nom de SRAS-CoV-2, a été identifié en janvier dernier et sa séquence génétique a été révélée au public les 11 et 12 janvier, a rappelé l'organisation.

Critiquée dans sa gestion de la crise du Coronavirus, la Chine a fait part de son «opposition ferme» à une «soi-disant enquête» internationale sur l'origine du nouveau coronavirus COVID-19.