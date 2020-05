Bataille contre le Covid-19 : Le secrétaire général de l’ONU fixe trois priorités

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affiché la détermination des Nations unies à gagner la bataille contre le Covid-19, en se focalisant sur trois priorités : obtenir un cessez-le-feu mondial, aider les plus vulnérables et préparer la reprise économique et sociale. Lors d'une conférence de presse virtuelle, animée jeudi, il s'est dit en particulier préoccupé "par le manque de solidarité suffisante avec les pays en développement - à la fois en les équipant pour répondre à la pandémie de Covid-19, qui risque de se propager comme une traînée de poudre, et pour faire face aux effets économiques et sociaux dramatiques". Il a souligné la mobilisation de l'ensemble du système des Nations unies, aussi bien sur le terrain qu'au siège à New York, pour sauver des vies, éviter la famine et planifier la reprise.

Le secrétaire général a surtout souligné trois dimensions clés des efforts des Nations unies face à la pandémie de Covid-19. Le premier objectif est de parvenir à un cessez-le-feu mondial. La deuxième priorité de l'ONU est de continuer à répondre aux besoins immédiats des personnes confrontées aux difficultés économiques les plus graves. La troisième priorité est de commencer dès maintenant la planification de la reprise. "Le rétablissement après le Covid-19 peut aider à orienter le monde sur une voie plus sûre, plus saine, plus durable et inclusive", a dit le secrétaire général. Selon lui, il sera essentiel "de remédier aux fragilités, aux inégalités et aux lacunes de la protection sociale qui ont été si douloureusement exposées.

"Et la reprise doit aller de pair avec l'action climatique", a-t-il ajouté. A cet égard, il a appelé les gouvernements à veiller à ce que les dépenses pour revitaliser les économies accélèrent la décarbonisation de tous les aspects de l'économie et privilégient la création d'emplois verts.