Le SG de l’UGTA : «Le message du président apporte des réponses aux préoccupations des travailleurs»

Le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, a estimé vendredi que le message adressé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travailleurs algériens à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs a apporté des réponses «sans équivoque» à leurs préoccupations. Le message du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui nous honore en tant que travailleurs et Centrale syndicale, «a apporté des réponses sans équivoque à beaucoup de nos préoccupations en s’engageant à trouver des solutions décisives à nombre d’entre elles», a écrit M. Labatcha dans un message à la même occasion. «Sachez que nous vous en sommes reconnaissants et que nous serons toujours à vos côtés pour construire l’Algérie nouvelle», a-t-il ajouté à l’adresse du Président de la République.

A cette occasion, le SG de l’UGTA a tenu, au nom des travailleurs au sein de toutes les entreprises et administrations et dans tous sites de travail, à s’incliner à la mémoire des travailleurs qui «nous ont quittés depuis mai dernier». Pour la Centrale syndicale, les travailleurs algériens «sont l’une des fiertés de l’Algérie qui progresse, car vous êtes toujours aux premiers rangs dans la défense de l’Algérie, des institutions et des fondements de la République», a ajouté le SG de l’UGTA. Et d’ajouter à l’adresse des travailleurs «vous demeurez fidèles au serment des Chouhada et des syndicalistes libres qui ont placé la Patrie au-dessus de toutes les considérations et les préoccupations», assurant que «l’Algérie nous anime tous». Réitérant l’engagement et la détermination à «venir à bout, grâce à Allah, des résidus de la corruption et des corrompus», le premier responsable de la Centrale syndicale a ajouté que «nous viendrons à bout également des effets néfastes de ceux qui ont semé la corruption dans le pays et nous surmonterons, avec l’aide d’Allah, cette crise économique, financière sociale». A cet effet, M. Lababtcha a appelé tout un chacun à «œuvrer avec davantage de vigueur et de sacrifice pour l’Algérie nouvelle et à s’attacher à la foi en Dieu et au lien à la Patrie, pour que nous sortions forts et victorieux».