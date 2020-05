Commentaire : Valeurs et acquis

Ce n'est pas la première fois que le 1er mai est raté, en raison des événements majeurs de l'histoire. Cette fois-ci, c'est dans le contexte de confinement que la population mondiale, travailleurs et travailleuses du monde entier qui sont les véritables acteurs de la vie socioéconomique des nations, sont privés des festivités et des manifestations traditionnelles de ce grand événement annuel. A l'heure où la moitié de l'humanité est confinée, les manifestations ne sont pas autorisées. Mais les syndicats appellent à d'autres formes de célébration et de mobilisation, au label syndical, notamment via les réseaux sociaux. Il faut peut-être rappeler au passage, que créé en 1886 aux Etats-Unis, ce jour est censé être la fête du travail, mais la fête de ce 2020 est somme toute très particulière. Evénement collectif par excellence, le 1er mai, qui tire son origine des combats du mouvement ouvrier à la fin du XIXe siècle, sera «sans précédent dans l'histoire syndicale», constate l'historien français Stéphane Sirot, spécialiste des mouvements sociaux. «Un 1er mai confiné, ça ressemble à un 1er mai de guerre, c'est la seule comparaison qui me vienne. Mais c'est la première fois que la situation sanitaire entre en jeu», rapporte l'AFP. Au-delà du symbole du 1er-mai, la vraie question, selon l'historien Stéphane Sirot, est de savoir comment s'inscrira l'action syndicale dans les mois à venir, face à une «casse sociale» qui s'annonce d'ampleur dans la majorité des pays. Tout porte à croire, donc, que des enjeux très importants se profilent, mais l'action des syndicats va être très compliquée. Un 1er mai singulier, privé de rassemblements, en raison de la pandémie du Covid-19, néanmoins gardant intacts ses valeurs et acquis consacrés et arrachés de hautes luttes par des travailleurs et des ouvriers du monde entier, à savoir, le travail, l'union, la liberté et le droit syndical, l'attachement à la famille et à la patrie… qui constituent la force dynamique du monde du travail. Et bien que ce 1er mai, sans ses rassemblements traditionnels, s'annonce totalement inédit et que rien n'est officiellement prévu, outre que tous les syndicats respectent les consignes concernant l'interdiction des rassemblements, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'en saisit pour rappeler le rôle crucial des travailleurs en première ligne durant la guerre de Libération nationale et dans l'édification de l'Etat algérien moderne. M. Tebboune a adressé ses salutations et sa reconnaissance aux travailleurs algériens «pour leurs efforts déployés dans la bataille du développement sur la trace des prédécesseurs qui ont mené la bataille de libération et d’édification et rétabli la souveraineté nationale sur nos ressources naturelles». «Je m’incline à la mémoire de tous ceux qui ont mené ces batailles nationales nobles, ainsi que les Chouhada du devoir national durant la décennie noire, en tête desquels, le regretté Abdelhak Benhamouda, qu’Allah leur accorde tous Sa sainte miséricorde», a écrit le Président de la République dans son message. Il est tout à fait clair que l'Algérie reste un pays à forte tradition syndicale. Il a adressé un message à l'occasion de la fête des Travailleurs. Il a affirmé que l'Etat œuvrera, avec rigueur, à redonner au travail sa véritable valeur, à renforcer la place des travailleurs, notamment les classes moyenne et vulnérable, à augmenter leur pouvoir d'achat et à créer les conditions idoines d'une vie décente pour eux et pour leurs enfants. A vrai dire, il est temps de mettre en lumière les oubliés et les invisibles de notre société, qui continuent à travailler, le plus souvent au risque de leur propre vie, soignants, caissières, éboueurs... et évidemment réclamer de vraies revalorisations salariales pour ces travailleurs.

Farid Bouyahia