Monde du travail : Respect total des mesures préventives

Un respect total des mesures préventives contre le COVID-19 est enregistré en milieu professionnel, a affirmé, jeudi à Alger, le directeur des relations du travail au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Rabah Mekhazni.

Dans une déclaration à l’APS, à la veille de la célébration de la journée internationale des Travailleurs, le 1er mai de chaque année, M. Mekhazini a fait état d’un «respect total» en matière d’application des mesures préventives prises face à la pandémie du Coronavirus dans le monde du travail, expliquant ce résultat par «la maturité de la conscience, le sens de responsabilité et le haut niveau du dialogue social» dans l’environnement professionnel.

Le ministère du Travail a donné plusieurs orientations aux entreprises économiques des secteurs public et privé concernant ces mesures préventives afin de protéger le travailleur, préserver les postes d’emploi et à garantir la pérennité de l’entreprise, a-t-il souligné.

M. Mekhazni a annoncé que le secteur du travail prévoit une révision de la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, en vue d’introduire «le télétravail et lui donner fondement juridique».

Evoquant les mesures prises par le secteur en termes d’ajournement du paiement des contributions des travailleurs salariés à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) jusqu’au 30 mai prochain et la prolongation des délais de paiement des contributions des non-salariés de 90 jours, fixés initialement au 30 juin de chaque année, et ce jusqu’au 30 septembre 2020.

Il a fait état également de la suspension, pour une durée de 6 mois à compter du mois d'avril, des majorations des pénalités de retard relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, outre la prise en charge du prépaiement des congés annuels au profit des fonctionnaires relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en fonction du nombre de mois dont les cotisations ont été versées durant la période allant de juin 2019 à février 2020.

Par ailleurs, M. Mekhazni a mis en avant les mesures prises par le secteur du Travail en vue de l'accompagnement des chefs d'entreprises et des représentants des travailleurs, et ce, à travers l'organisation de sessions de formation par l'Institut national du Travail portant sur les modalités de gestion des relations de travail en cette conjoncture exceptionnelle.

Il a assuré que les mesures de prévention prises pour faire face au Coronavirus durant cette conjoncture exceptionnelle seront prises en considération dans la révision du Code de travail.

Il a indiqué, d’autre part, que plusieurs mesures seront prises pour renforcer la protection sociale à travers son élargissement à l'ensemble des catégories sociales.

Il a souligné, à ce propos, l’impératif de revoir la gestion du système de sécurité sociale.

M. Mekhazni a fait savoir, en outre, que le secteur a programmé une enquête concernant les niveaux des salaires dans les entreprises économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’une étude dans le même domaine au niveau de la Fonction publique afin de prendre connaissance de l'écart des salaires entre secteurs dans le cadre du suivi de l'évolution du pouvoir d'achat.