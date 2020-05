Séance de questions orales à l’APN : Plusieurs secteurs à l’ordre du jour

L’Assemblée populaire nationale a abrité, jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales adressées aux membres du gouvernement. Présidée par M. Slimane Chenine, président de l’APN, cette séance a vu la présence des ministres de l’Intérieur, de la Santé, des Postes et des Technologies de l’information, du Commerce, du Travail, de l’Enseignement supérieur, des Affaires religieuses et de l’Environnement et Énergies renouvelables.

M. Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur :

«Possibilité d’imposer une taxe sur les logements vacants»

lInterrogé par le député Abdelghani Ouachir sur les dysfonctionnements qu’ont révélés au grand jour les opérations de distribution de logements sociaux par le passé, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, mettra l’accent, d’entrée, dans sa réponse sur l’engagement de l’État à assurer un logement décent aux citoyens. «Cela figure parmi nos priorités. En dépit d’un contexte marqué par l’amenuisement des financements, l’État veillera à trouver les formules les mieux adaptées pour garantir la réalisation d’un million de logements inscrit au programme du président de la République», a-t-il dit. «Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour résoudre la crise du logement sous tous ses aspects», a-t-il soutenu, avant d’évoquer le dossier des logements inoccupés. «C’est un dossier dont l’évocation a été toujours été controversée vu qu’aucun recensement n’a été effectué», explique-t-il, avant d’affirmer qu’au sein du gouvernement, «la réflexion est engagée quant à la possibilité d’imposer une taxe sur les logements vacants qui n’ont pas été proposés pour location par leurs propriétaire». Ce qui entend évidemment le recensement, au préalable, de toutes les unités restées inoccupées, fera comprendre le ministre, précisant «qu’il est difficile de prendre des mesures à l’encontre de celui qui possède un acte de propriété de logement, par conséquent le recours à une taxe est donc envisageable». M. Kamel Beldjoud a aussi mis en relief l’efficience de la formule du logement public locatif (LPL) dans la résolution de la crise du logement. À ce titre, il rappelle la distribution, en 2019, de pas moins de 112.000 logements publics locatifs (LPL) à travers le pays, contre pas moins de 298.600 logements entre 2016 et 2018, dont 67.000 pour éliminer l’habitat précaire. Le budget consacré au programme de logement public locatif (LPL), entièrement financé par le Trésor public depuis l'an 2000, a atteint 43 milliards DA où un total de 1.270.000 logements ont été achevés, a-t-il précisé. Évoquant les différentes formules de logement lancées par l'État, le ministre de l'Intérieur a affirmé que le programme restant à réaliser, jusqu'à fin 2019, a dépassé 970.000 unités, dont la construction de plus de 640.000 unités est en actuellement en chantier. À une autre question de la députée Badra Ferkhi de Jijel, dont le contenu est relatif au transfert de la gestion des écoles primaires et des salles de soins aux ministères de l'Éducation et de la Santé, M. Beldjoud a soutenu que le Fonds de solidarité des collectivités locales a consacré une enveloppe de 35 Mds DA entre 2017 et 2019 permettant le réaménagement, la restauration et l'équipement de plus de 18.000 écoles. Concernant les salles de soins dans la wilaya de Jijel, le ministre a fait état de 67 opérations d'équipement et de restauration dans les différents programmes de développement permettant l'ouverture de 24 salles à ladite wilaya. Il a réitéré, dans ce sens, « l'engagement de l'État à éradiquer les zones d'ombre à travers tout le territoire national, en vue de l'amélioration des conditions des citoyens dans tous les domaines».

M. Youcef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses :

«La mosquée doit continuer à s’acquitter de sa mission»

lFermées dans le cadre des mesures de prévention et de protection décidées par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus, «les mosquées doivent continuer à s’acquitter de leurs missions d’orientation et de communication, que ce soit via les haut-parleurs ou l’utilisation des nouvelles technologies, notamment en cette conjoncture difficile que connaît l’Algérie, à l’instar des autres pays du monde», a indiqué le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmahdi. La conjoncture a en effet rendu impossible la fréquentation des mosquées, notamment en ce mois de Ramadhan.

«Le respect de ces mesures est absolument nécessaire pour éviter la catastrophe», insiste par ailleurs le membre du gouvernement qui appelle au maintien d’un niveau élevé de vigilance, notamment depuis les récentes décisions portant ouverture des locaux commerciaux, pour permettre, dit-il, aux familles de subvenir à leurs besoins. Le ministre, qui répondait à la question du député Nazih Benramdane sur le retard pris dans la réalisation du projet de la mosquée de Guelma, initié en tant nouveau centre de rayonnement de cultuel de la région de l’Est, a estimé par ailleurs que ce pôle religieux «est pris en charge dans le cadre d’une demande de levée de gel remise aux services du Premier ministre. La demande est valable également pour d’autres projets similaires prévus dans d’autres wilayas et qui serviront d’appui, a-t-il dit, à la Grande mosquée d’Alger.

Pour ce qui est de la mosquée pôle de Guelma, il affirme avoir également adressé une correspondance à son collègue, le ministre des Finances, afin de trouver une formule pour le financement du projet, combinant financement de l’État et contributions des citoyens et des bienfaiteurs

M. Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé :

«Un hôpital de 60 lits à Chlef réceptionné l’année prochaine»

lLa wilaya de Chlef accueillera, dès l’année prochaine, un nouvel hôpital d’une capacité d’accueil de 60 lits qui sera réalisé dans la localité d’Aïn M’ran, a indiqué le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid.

Il s’agit d’un projet qui date de 2008 dont le coût initial a été de 60 milliards de DA et qui a été réévalué 5 fois pour atteindre 226 milliards de DA, précise le ministre dans sa réponse au député Youcef Bekkouch l’ayant interrogé sur le retard pris dans la réalisation de projet. L’impact escompté par ce dernier s’articule, notamment en termes de consolidation des conditions de la prise en charge sanitaire à Chlef dotée de sept structures hospitalières.

Les principales raisons du retard évoqué ont trait, selon les explications du ministre, au défaut de coordination entre les différentes entreprises chargées de l’exécution des travaux.

L’ensemble des contraintes étant désormais levées, cet hôpital dont le taux de réalisation a atteint, selon lui, 85%, sera donc opérationnel dès le début de l’année prochaine, a-t-il assuré. Il précise que la question de son équipement est également prise en charge dans le cadre d’une autorisation de programme approuvée pour un montant de 60 milliards de DA. Le cumuls de dysfonctionnements a retardé, des années durant, sa mise en œuvre comme «des dizaines d’autres projets de construction d’hôpitaux», a encore déploré le ministre Benbouzid.

D’autres projets du secteur attendent, quant à eux, la levée du gel pour être reprogrammés suivant le principe de la rationalisation des dépenses publiques et des priorités de l’État, a-t-il expliqué.

C’est le cas du projet de réalisation d’un CHU de Sétif, où le ministre est attendu aujourd'hui dans le cadre d’une visite de travail.

Il estime que la capitale des Hauts-Plateaux est dotée suffisamment de structures sanitaires consolidées récemment par la réception de deux nouveaux établissements hospitaliers, l’un dans la localité d’El- Eulma d’une capacité de 240 lits et l’autres dans la commune de Ben Aziz (60 lits), a-t-il indiqué dans sa réponse à la question de la députée Farida Ghemra.

«La couverture sanitaire à Sétif est assurée dans toutes les spécialités», précise-t-il, ajoutant que Constantine, Annaba et Batna sont également dans l’attente de la décision de levée de gel concernant des projets de construction des CHU.

M. Brahim Boumzar, ministre de la Poste et des télécommunications :

«Le paiement électronique comme solution aux files d’attente»

lPrivilégier l’utilisation du paiement électronique pour éviter les longues files d'attente devant les bureaux de poste en ces temps d’épidémie de coronavirus, a été vivement recommandé jeudi par le ministre du secteur M, Brahim Boumzar, lors de son intervention lors d’une séance plénière à l’APN consacrée aux questions orales. Il a appelé à l'occasion à intensifier les opérations de sensibilisation pour limiter les files d'attente et encourager les opérations à distance. «Il y a un manque de communication que nous devons combler en sensibilisant le citoyen quant à la possibilité d'accomplir les différentes opérations à distance, sans prendre la peine de se déplacer aux bureaux de poste», a-t-il soutenu. Et de poursuivre : «Nous avons réussi à surmonter la période difficile de forte pression marquée par les longues files d'attente dont souffraient les guichetiers, grâce aux corps de sécurité, la Police et la Gendarmerie nationale, ainsi qu'aux acteurs de la société civile.» Il a rappelé, à cet effet, qu’en dépit des mesures prises en faveur des retraités, ces derniers «préfèrent se présenter en personne aux bureaux de poste pour le retrait de leur pension de retraite». Sur un autre volet, le ministre de la Poste et des Télécommunications a indiqué que les tarifs des services postaux tels que fixés par la loi du 21 octobre 2014 représentent 70 % du chiffre d’affaires annuel de la Poste, qui dispose de bureaux répartis à travers le territoire national et comptant un personnel de 28.000 employés. Il a de ce fait souligné l’impératif de trouver d’autres mécanismes à même de garantir le paiement des salaires des travailleurs et de préserver les emplois. Selon lui, en dépit d’un système tarifaire resté inchangé depuis 6 ans, la poste est tenue de consolider davantage son réseau en vulgarisant notamment l’option paiement électronique dont le tarif de ce service est fixé à 30 DA et ce, quel que soit le montant retiré qui est plafonné à 50.000 DA.

M. Kamel Rezig, ministre du Commerce :

«Multiplier les espaces commerciaux garantit la stabilité des prix»

l«L’Etat œuvre à la multiplication des espaces commerciaux notamment pour ce qui est des marchés de gros, dans l’objectif de garantir, d’une part, la stabilité des prix et de susciter, d’autre part, une dynamiques économique en termes de création d’emploi et de valeur ajoutée pour les régions où ils sont implantés». Le propos est du ministre du Commerce Kamel Rezig qui répondait jeudi à l’APN à une question orale du député Mohamed Mokrane sur les difficultés entravant le bon fonctionnement du marché de gros de Bourrached dans la wilaya d’Ain Defla. Il expliquera, à ce propos, que la gestion de ce marché est confiée à la Spa Madro El-Ouenchariss qui a été également chargée de la réalisation de huit marchés de gros dont 3 ont été réceptionnés. Il affirme par ailleurs que ses services ont accompagné la réalisation du marché de gros de Bourrached, vu son intérêt en termes de création d’emplois et de possibilité de développement économique pour Ain Defla. Selon lui, la baisse du rythme d’activité au niveau de ce marché est due essentiellement à l’implantation de marchés informels aux alentours, tels ceux d’El-Attaf et de Khemis Miliana. Il indique que les grossistes dans les marchés informels doivent intégrer le marché de Bourrached permettant ainsi une meilleure relance pour ce dernier dans un cadre conforme à la loi. «Nous avons en ce sens sollicité le ministre de l’Intérieur et insisté auprès du wali d’Ain Defla pour la réalisation de cet objectif», a indiqué encore le ministre du Commerce qui assure d’une relance prometteuse pour le marché de gros de Bourrached. D’autre part, et dans sa réponse à la question de la députée Blidia Khemri de Jijel traitant de la nécessité de faire le distinguo entre l’eau minérale et l’eau de source, notamment en matière de prix, M. Rezig fait valoir le principe de l’offre et de la demande, insistant toutefois sur l’impératif de moraliser l’activité commerciale, un des objectifs prioritaires de la stratégie du secteur. Il a également insisté sur l’obligation d’étiquetage de l’ensemble des produits commerciaux ainsi que sur le respect des conditions de produits et leur exposition à la vente.

Mme Nassira Benharrats, ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables :

«Prévenir les accidents de pollution»

lLa ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats, a insisté jeudi à Alger sur la nécessité de relancer le rôle de l'Inspection générale de l'environnement (IGE) et des inspections régionales de prévention contre les accidents de pollution.

A une question orale du député de l'Alliance Nahda-Adala-Bina, Salah Zouiten, lors d'une séance plénière de l'APN, présidée par Slimane Chenine, président de l'APN, Mme Benharrats a souligné que l'IGE compte parmi ses missions l'application de la législation et de la réglementation en vigueur dans le domaine de l'environnement, notamment en matière de coordination entre les services en charge de la gestion des questions environnementales. La ministre a ajouté que l’IGE prend également les mesures de contrôle et d'inspection et propose les dispositions légales ou matérielles.

Elle est habilitée à effectuer des visites d'évaluation, d'inspection et de contrôle, voire de mener des enquêtes en cas d'accident de pollution, et ce de par la révision périodique des dispositifs d'alerte et de prévention des accidents de pollution. Dans ce sens, la ministre a rappelé qu'un arrêté ministériel a été promulgué le 7 octobre 2019 portant organisation et définition des missions des inspections régionales de l'environnement, outre le recrutement de cadres spécialisés pour renforcer les compétences et relancer le rôle de ces inspections. Elle a affirmé, dans ce sens, que son secteur «élabore un décret déterminant les systèmes de protection des zones humides conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 11-02 du 17 février 2011 relative aux domaines protégés dans le cadre du développement durable, après le règlement de tous les problèmes environnementaux auxquels est confrontée la zone humide Guerbes-Sanhadja (wilaya de Skikda), notamment le pompage irrationnel des eaux pour l'irrigation des zones agricoles avoisinantes.

A ce propos, la ministre a mis l'accent sur l'importance des zones humides et leur rôle dans l'atténuation des effets du changement climatique, relevant leur spécificité permettant le stockage d'eau, la réalimentation de la nappe phréatique, la protection des tempêtes, la réduction du risque d'inondation, la stabilité du littoral, la lutte contre l'érosion du sol et le stockage du carbone, ajoutant que ces zones constituent une source de biodiversité et un vecteur économique et scientifique qui requiert préservation et prise en charge. La ministre a rappelé que la zone humide de Guerbès-Sanhadja a bénéficié, en 2017, dans le cadre du projet de coopération entre la Direction générale des forêts (DGF) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de plusieurs avantages dans le domaine de l’environnement, tels «la création d’un centre d’éducation environnementale, la réalisation d’activités de sensibilisation, ainsi que l’élaboration d’un plan de gestion de la zone humide».

Dans ce cadre, poursuit la ministre, il a également été procédé dans la zone, à la signature d’un nouveau projet, le 30 janvier 2019, entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en présence de la DGF et du programme des Nations-unies pour le développement (PNUD), intitulé «Mise en œuvre préliminaire du Plan de gestion intégrée du complexe de zones humides». Ce projet consiste en «la fixation du cordon dunaire sur une superficie de 75 hectares des zones humides, ce système devant permettre de conserver l’eau», a-t-elle rappelé, avant d’ajouter que cette fixation sera généralisée, par la suite, à l'ensemble du cordon dunaire de la zone humide. La ministre a également indiqué, dans ce contexte, que ce projet a permis l’émergence de groupes professionnels féminins activant dans l’exploitation durable du figuier de barbarie, par la création de coopératives et la mise en place d’un département de l'écotourisme pour la découverte des sites naturels de la wilaya de Skikda. Ce projet a également permis d'élaborer un programme exhaustif de sensibilisation destiné à toutes les franges de la population en partenariat avec le ministère de l'Education nationale et les différents secteurs concernés, afin de sensibiliser quant à la nécessité de préserver ce site, a encore rappelé la ministre.

M. Chems-Eddine Chitour, ministre de l’Enseignement supérieur :

«Les thèses de doctorat seront soutenues en anglais»

lLa thèse de doctorat consiste en l’élaboration d’un travail de recherche original ayant fait l’objet d’au moins une publication dans une revue scientifique d’intérêt reconnu et approuvé par un comité de lecture avant d’être sanctionné par une rédaction d’une soutenance qui se fera, à l’avenir, en langue anglaise.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Chems-Eddine Chitour, jeudi dernier lors de la session plénière consacrée aux questions orales à l’APN. Cette nouvelle orientation s’inscrit, explique-t-il, dans l’objectif de «l’amélioration du rendement de la formation qui constitue un axe central dans la nouvelle stratégie du secteur». A cet effet, il a été procédé à la création d’un comité scientifique pour promouvoir la publication des thèses de doctorat et leur enregistrement dans des banques de données internationales, a-t-il dit. Il révèle à ce propos que sur 500 travaux, 90 ont été sélectionnés du fait de leur conformité à des caractères plus poussés et plus développés à la recherche scientifique algérienne tant sur le plan national qu’international. Les thèses choisies abordent, précise-t-il, des thèmes ayant trait aux sciences politiques, aux sciences sociales et au droit.

Chawki Acheuk Youcef, ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale :

«Respecter les procédures juridiques et les conventions collectives»

lLe ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, a mis en avant la nécessité de respecter les procédures juridiques et les conventions collectives en cas de licenciement d'employés et ce, conformément à la loi relative au règlement des conflits individuels de travail. M. Acheuk Youcef a affirmé que «le licenciement d'un employé activant dans le secteur économique s’effectue dans le cadre de la législation du travail en vigueur qui lui assure ses droits, conformément aux articles relatifs aux relations de travail». Les procédures de licenciement d'ordre disciplinaire, explique-t-il, «accordent au travailleur le droit au recours en cas de licenciement, dans le respect des procédures juridiques et des conventions collectives conformément à la loi de règlement des conflits de travail de 1990». En cas d’échec de règlement à l’amiable, précise le ministre, «le travailleur peut saisir la justice qui tranchera à ce sujet, particulièrement si le licenciement est abusif. Dans ce cas, le tribunal saisi se prononce pour la réintégration du travailleur dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis». En cas de refus par l'une des parties de la décision du tribunal, «une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six mois de salaire de l'employé concerné, lui sera versé, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels», a-t-il soutenu. Par ailleurs, le ministre a rappelé que l’inspection du travail «suit de près et constamment les préoccupations des travailleurs, notamment ceux qui font parfois l'objet d'un licenciement». Concernant la réhabilitation de la maison de l’enseignant à Tizi Ouzou relevant des mutuelles sociales, qui se trouve à l’abandon, le ministre a fait savoir que cette affaire ne relevait pas des prérogatives de son département ministériel, indiquant, dans ce sens, que son secteur s’intéresse aux mutuelles sociales soumises au contrôle du ministre chargé de la Sécurité sociale.

